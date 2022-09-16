سياسة|بيلاروسيا

“لن ندع الأوربيين يموتون من البرد”.. رئيس بيلاروسيا يقطع الحطب ويسخر من أوربا (فيديو)

16/9/2022

ظهر الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يُقطع الحطب ويقول ساخرًا “لن ندع الأوربيين يموتون من البرد فهم إخوتنا”.

وتابع الرئيس سخريته “سنساعدهم لعلهم يساعدوننا يومًا ما”، مضيفًا “على أوربا أن تختار أشجار عيد الميلاد أو أي نوع آخر من الحطب، الأهم أن تشعر بالدفء”.

ومع اقتراب فصل الشتاء في ظل الأزمة التي تعيشها أوربا بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وانهالوا عليه بالتعليقات.

وعلّقت الأكاديمية آنا كوزمر “هل تعرف من يستخدم المهاجرين اليائسين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية؟ دكتاتوريون مستبدون مثل ألكساندر لوكاشينكو الذي جلب المهاجرين من أماكن مثل سوريا والعراق إلى حدوده الأوربية لمحاولة زرع الصراع داخل الاتحاد الأوربي”.

وغرّد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشينكو ساخرًا “أصدقائي الأوربيين الأعزاء! لوكاشنكو قلق حقا كيف ستنجون في الشتاء، حتى إنه قرر أن يقطع بعض الخشب لكم كما ترون، ماذا يجب أن نقول له؟ هل يجب أن نعرض عليه مقطع فيديو بإمدادات جديدة من الأسلحة الثقيلة التي أنا متأكد من أنها ستأتي قريبًا”.

وقالت ناشطة سويدية تعليقًا على الفيديو “أنا سويدية وأقول إننا سننجو في فصول الشتاء الباردة، 69% من بلادنا مغطاة بالغابات”.

وكتب الصحفي فرانسيس سكار ساخرًا “أنت تفكر في الجميع، لوكاشينكو”.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

وقال المفوض الأوربي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”، كما أثار مقطع فيديو روسي جدلًا واسعًا في أوساط الأوربيين لتصويره دول أوربا غارقة في الجليد نتيجة قطع الغاز.

وأظهر الفيديو أعلام الاتحاد الأوربي ومناطق أوربية وأدوات لتوليد الطاقة البديلة المتجددة، مثل طواحين الهواء وألواح الطاقة الشمسية.

كما صوّر الفيديو انقطاع الغاز عن المنازل وانبعاث الدخان من المباني جراء عودتها لاستخدام الفحم والحطب للتدفئة والطبخ.

واستخدم الفيديو أغنية “الشتاء سيكون طويلًا” للشاعر السوفيتي يوري فيزبور، التي تصوّر الطبيعة كأنها إنسان يبكي لحلول فصل الشتاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات