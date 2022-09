“لن ندع الأوربيين يموتون من البرد”.. رئيس بيلاروسيا يقطع الحطب ويسخر من أوربا (فيديو)

ظهر الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يُقطع الحطب ويقول ساخرًا “لن ندع الأوربيين يموتون من البرد فهم إخوتنا”.

وتابع الرئيس سخريته “سنساعدهم لعلهم يساعدوننا يومًا ما”، مضيفًا “على أوربا أن تختار أشجار عيد الميلاد أو أي نوع آخر من الحطب، الأهم أن تشعر بالدفء”.

ومع اقتراب فصل الشتاء في ظل الأزمة التي تعيشها أوربا بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وانهالوا عليه بالتعليقات.

وعلّقت الأكاديمية آنا كوزمر “هل تعرف من يستخدم المهاجرين اليائسين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية؟ دكتاتوريون مستبدون مثل ألكساندر لوكاشينكو الذي جلب المهاجرين من أماكن مثل سوريا والعراق إلى حدوده الأوربية لمحاولة زرع الصراع داخل الاتحاد الأوربي”.

Do you know who else uses desperate migrants as pawns for political gain? Tyrannical dictators like Alexander Lukashenko who brought migrants from places like Syria and Iraq to its European borders to try to sow conflict within the EU. https://t.co/F6jQ2PhaoZ — Anna Kusmer (@ASKusmer) September 15, 2022

وغرّد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشينكو ساخرًا “أصدقائي الأوربيين الأعزاء! لوكاشنكو قلق حقا كيف ستنجون في الشتاء، حتى إنه قرر أن يقطع بعض الخشب لكم كما ترون، ماذا يجب أن نقول له؟ هل يجب أن نعرض عليه مقطع فيديو بإمدادات جديدة من الأسلحة الثقيلة التي أنا متأكد من أنها ستأتي قريبًا”.

Dear European friends! Lukashenko is really worried how you will survive winter. He even decided to chop some wood for you, as you can see. What should we tell him? Should we show him a video with new supplies of heavy weapons that I'm sure are coming soon? pic.twitter.com/XBQfaeVud1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022

وقالت ناشطة سويدية تعليقًا على الفيديو “أنا سويدية وأقول إننا سننجو في فصول الشتاء الباردة، 69% من بلادنا مغطاة بالغابات”.

I’ll survive. I’m Swedish. Cold winters and 69% of our country is covered by forest. I own forested land. I have a log burner. — Met 🇸🇪🇪🇺🌍 (@NordicPG) September 15, 2022

وكتب الصحفي فرانسيس سكار ساخرًا “أنت تفكر في الجميع، لوكاشينكو”.

Meanwhile in Belarus, Alexander Lukashenko has been chopping up logs for Europeans "You think about everyone, Alexander Grigoryevich," says his crony, businessman Sergei Teterin pic.twitter.com/lIUsxKxmfQ — Francis Scarr (@francis_scarr) September 14, 2022

واتهمت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

وقال المفوض الأوربي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”، كما أثار مقطع فيديو روسي جدلًا واسعًا في أوساط الأوربيين لتصويره دول أوربا غارقة في الجليد نتيجة قطع الغاز.

🤡 "Gazprom" is trying to intimidate Europe, but so far they have only managed to make it laugh "Gazprom" has published a video titled "It's going to be a long winter". In the video, the company cuts off gas and shows how an "ice age" is coming to #Europe. pic.twitter.com/hzVxY28cUm — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022

وأظهر الفيديو أعلام الاتحاد الأوربي ومناطق أوربية وأدوات لتوليد الطاقة البديلة المتجددة، مثل طواحين الهواء وألواح الطاقة الشمسية.

كما صوّر الفيديو انقطاع الغاز عن المنازل وانبعاث الدخان من المباني جراء عودتها لاستخدام الفحم والحطب للتدفئة والطبخ.

واستخدم الفيديو أغنية “الشتاء سيكون طويلًا” للشاعر السوفيتي يوري فيزبور، التي تصوّر الطبيعة كأنها إنسان يبكي لحلول فصل الشتاء.