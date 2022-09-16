رئيس تشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي بعد استشهاد طفل فلسطيني بالضفة

رفض رئيس تشيلي غابرييل بوريك، الخميس، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرتزيلي، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن رفض بوريك، وهو من أبرز المنتقدين لإسرائيل، جاء بعد استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس.

وقالت الصحيفة إن إلغاء مراسم قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يعد “ازدراء” من قبل الرئيس، وانتهاكا خطيرا للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد العلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الجمعة “كان السفير أرتزيلي موجودًا بالفعل في القصر الرئاسي لحضور اجتماعه المخطط له مع بوريك، عندما أبلغته وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريجولا أنه لن يتم قبول أوراق الاعتماد في ذلك اليوم”.

وأضافت “تم تأجيل الحفل إلى أكتوبر/تشرين الأول”.

وتابعت “لطالما أعربت الجالية اليهودية في تشيلي عن مخاوفها بشأن موقف بوريك الصريح المعادي لإسرائيل، وقد وصف إسرائيل بأنها دولة قاتلة في لقاء مع الجالية اليهودية خلال حملته الانتخابية”.

وتحدثت الصحيفة عن تأييد بوريك في السابق مشروع قانون يدعو إلى مقاطعة البضائع والخدمات والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.

La Comunidad Judía en Chile me envía un tarrito de miel por el año nuevo judio, reafirmando su compromiso cn "una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa". Agradezco el gesto pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado. pic.twitter.com/rtb1dt8QRP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 2, 2019

وكان رئيس تشيلي قد نشر تغريدة عام 2019 قال فيها إن الجالية اليهودية في تشيلي أرسلت له قدرًا من العسل بسبب السنة اليهودية الجديدة، لتؤكد التزامها “بمجتمع أكثر شمولية ودعمًا واحترامًا”.

وأضاف “أقدر هذه البادرة ولكن يمكنهم البدء بمطالبة إسرائيل بإعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني”.

يشار إلى أن عدد أفراد الجالية الفلسطينية في تشيلي يبلغ حوالي 350 ألف نسمة.