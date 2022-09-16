بوتين: تركيا ستسدد تكلفة ربع إمدادات الغاز الروسي بالروبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبيع الغاز لتركيا التي وصفها بأنها “شريك موثوق به” في وقت قريب، وأعلن أن تكلفة “ربع” الإمدادات ستدفع بالروبل الروسي.

وأضاف “يجب أن يدخل اتفاقنا حيز التنفيذ قريبًا، ما يتيح إمداد الغاز الطبيعي لتركيا الذي ستسدد 25% من قيمته بالروبل”، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سمرقند بأوزبكستان استمر أكثر من ساعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ويؤكد هذا التصريح الاتفاقَ المبرم بين الزعيمين خلال لقائهما السابق، مطلع أغسطس/آب الماضي، في سوتشي جنوب روسيا.

وأعلن بوتين -الذي تتعرض بلاده لعقوبات غربية منذ مهاجمتها أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي- أنه تلقى إشارة حول السماح بتصدير المنتجات الروسية من الموانئ التركية.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة، مضيفًا “يمكننا اتخاذ خطوات حول بيع منتجات الشركات الروسية في الأسواق العالمية عبر تركيا”.

وأعرب بوتين عن أمله تشغيل أول وحدة من محطة (أق قويو) للطاقة النووية في تركيا خلال عام 2023، موضحًا أنه على دراية بسياسة أردوغان الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بالاقتصاد التركي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد زاد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وموسكو العام الماضي بنسبة 57%، محققًا 33 مليار دولار.

وتستورد تركيا من روسيا بالدرجة الأولى منتجات الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي، بينما تصدر إلى هذا البلد عددًا من المنتجات في مقدمتها الزراعية.

ونفذت روسيا مجموعة مشاريع ضخمة في تركيا، أبرزها خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوربا عبر الأراضي التركية، كما تحتل السياحة مكانًا مهمًا في التعاون بين البلدين.