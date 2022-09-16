قيس سعيّد يصدر قانونا جديدا للانتخابات التشريعية ويعلن موعدها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، قانونًا انتخابيًا جديدًا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس لقوائم كما في الانتخابات السابقة.

وقال سعيّد، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، إن مشروع مرسوم الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم جاهز، وكذلك وضع أمرًا لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد.

وأضاف أن “العهد هو العهد”، في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

مقاطعة

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في وقت سابق، أنها قررت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وتتكوّن جبهة الخلاص الوطني من ائتلاف أحزاب وشخصيات، منها حركة النهضة وحزب قلب تونس وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة.

وكانت الجبهة التي قادت مسيرات احتجاجية رفضًا للإجراءات الاستثنائية التي شرع سعيّد في اتخاذها منذ 25 يوليو/تموز 2021، قاطعت أيضًا الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي والذي عزز بشكل كبير من سلطات الرئيس.

وقال سعيّد في رده على موقف المعارضة من القانون والدعوة إلى المقاطعة “من يتحدث عن نيته في المقاطعة فهو حر في أن يشارك أو لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، والاقتراع هو الفيصل”، ونفى إقصاء عدد من الأحزاب، وقال “ما يروج ليس له أساس من الصحة إنما هو محض ادعاء وافتراء”.

وأكد سعيّد “عدم التسامح مع من يعملون على إفشال أيّ مشروع للإصلاح، والذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية”.