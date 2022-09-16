حادثان خلال ساعات.. اقتحام مصرفين في لبنان واحتجاز رهائن للمطالبة بودائع (فيديو)

سُجلت عمليتا اقتحام جديدتين لمصرفين في لبنان اليوم الجمعة، الأولى في جنوب البلاد والثانية في العاصمة بيروت، في مشهد تكرر 4 مرات هذا الأسبوع.

وقال بنك لبنان والمهجر (بلوم) في بيان إن مسلحا دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة.

وجاء في بيان البنك أن الرجل يحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته.

وفي الجنوب، قال مصدر أمني إن مسلحا اعتقل بعد اقتحامه مصرفا في مدينة الغازية جنوب البلاد، اليوم الجمعة، لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر لرويترز أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.

وتكررت حادثة الاقتحام هذا الأسبوع 4 مرات من مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة، حيث اقتحم الأربعاء لبنانيان مسلحان مصرفين في محاولة لاستعادة أموالهما التي يعجزان عن الوصول إليها.

المودع محمد رضا قرقماز تمكن من أخذ 19200$ بعدما احتجز رهائن وهدد بحرق بنك بيبلوس – فرع الغازية.. وابنه بعد تسليم نفسه قال: اخذناهم!! pic.twitter.com/xgyOfRrdQC — Rosi (@RosiZoz) September 16, 2022

وفي الشهر الماضي، احتجز أحد المودعين موظفي مصرف (فدرال بنك) في منطقة الحمرا ببيروت، وطالب بالحصول على وديعته في المصرف من أجل علاج والده، ثم أفرج عنه لاحقًا بعدما حصل على جزء من أمواله، وذلك في ظل حالة الانهيار التي تشهدها المؤسسات المالية اللبنانية.

وفي لقاء سابق على الجزيرة مباشر، شدد رئيس جمعية المودعين بالمصارف اللبناني حسن مغنية على أنه حذر مرارًا من هذا السيناريو “الفوضوي الغاضب” الذي قد تشهده المصارف اللبنانية.

وقال مغنية إن “وضع المودعين أصبح حرجًا للغاية ويتجه إلى مسار سلبي وقد يلجؤون إلى العنف في حال لم يحصلوا على حقوقهم”. وشدد آنذاك على أن حادث المودع الذي احتجز الرهائن لن يكون الأخير.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وضعت العديد من البنوك التجارية قيودًا وضوابط على أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية.

وتضع البنوك حدًّا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.