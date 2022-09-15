مصطفى كامل السيد: زيارة السيسي لقطر تعيد الأمور إلى نصابها وهناك تحول في المناخ السياسي بمصر (فيديو)

قال المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني بمصر وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر تعيد العلاقات بين البلدين إلى ما ينبغي أن تكون عليه، عبر تعاون ودي يحقق الأفضل للشعبين القطري والمصري.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه من خلال هذه الزيارة تزيل مصر العقبات بعد فترة توتر بين دول خليجية ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ورفض أستاذ العلوم السياسية إصدار حكم نهائي على التطورات الجارية بين البلدين، وقال إنه لا ينبغي القول بأنه لا قيمة لما يحدث أو أن ما يحدث يشكل منعطفًا في العلاقات.

والثلاثاء، وصل الرئيس المصري إلى قطر تلبية لدعوة تلقاها من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في زيارة هي الأولى للسيسي منذ توليه منصبه عام 2014.

ومنذ توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية العام الماضي، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورًا ملموسًا وجرى تبادل السفراء والزيارات الرسمية بين البلدين.

مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: هناك تحول في المناخ السياسي بـ #مصر، لكن هل يؤدي إلى تحول ديمقراطي؟#المسائية pic.twitter.com/sjKgkZx0Av — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2022

تحول في المناخ سياسي

وتحدث السيد عن وجود تحول في المناخ السياسي القائم في مصر، عبر وجود حوار وطني يشمل أطرافًا كان ينظر إليها في السابق على أنها تنفذ أجندات خارجية وداخلية، فضلًا عن النظر إليها على أنها تسعى إلى عدم استقرار البلاد.

وأبرز السيد أدلته على التطور السياسي في البلاد، عبر الإشارة إلى لقاء السيسي برموز أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في مصر.

وقال إنه لا يمكن التنبؤ بنتائج “التغيير الحقيقي” الحاصل في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد ينتظرها حوار وطني واسع وملفات كثير معلقة.

وكان السيسي أطلق مبادرة للحوار الوطني مع القوى كافة “من دون استثناء ولا تمييز” بخلاف جماعة الإخوان المسلمين، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي.