طارق العوضي: الإفراج عن صحفيي الجزيرة في مصر قريبا وإنهاء ملف المعتقلين خلال 6 أشهر (فيديو)

أكد المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل الزميل الصحفي بالجزيرة مباشر أحمد النجدي، متوقعا وتوقع أن يكون بين أسرته خلال ساعات، لافتًا إلى أن زملاء آخرين ستصدر قرارات بالإفراج عنهم قريبا.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن تلك القرارات “غالبًا” ستشمل كل صحفيي الجزيرة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من يعانون من متاعب صحية، وأنه سيتم الإعلان عن الأسماء خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أن جميع ملفات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي بشكل عام تتم حلحلتها بشكل سريع وربما يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى قوائم جديدة ستُعلَن خلال الأيام المقبلة، مرجحا أن يكون صحفيو الجزيرة مباشر على رأسها، وبخاصة الزميل هشام عبد العزيز الذي يعاني وضعًا صحيًّا متأزمًا.

عضو لجنة العفو الرئاسي في #مصر: سيتم تصفية ملف المعتقلين خلال 6 أشهر #المسائية pic.twitter.com/tQQfKeWgOm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2022

وأوضح العوضي أن إخلاء السبيل لا يعني أن القضية انتهت أو أنها مستمرة، فتحديد الأمر يظل من اختصاص سلطة النيابة، فهي التي تقرر استمرار القضية أو حفظها أو أنه لا وجه لإقامتها وذلك فق المعطيات والأدلة والأوراق، وقرار النيابة أيضًا هو الذي يحدد هل الشخص ممنوع من السفر أم لا، ففي هذا الأمر كل حالة على حدة.

ويرى العوضي أن هناك بادرة “حسن نية” من الدولة لتصفية ملف قضايا الرأي سواء لمن تم حبسهم احتياطيًّا أو حتى لمن صدرت عليهم أحكام، وقال إنه يتوقع انفراجة أخرى قريبة وقوائم إفراج وعفو ستخرج بشكل دوري، لافتًا إلى مؤشرات أخرى إيجابية تتعلق بالمحكوم عليهم غيابيًّا في قضايا الرأي وعودة معارضين من الخارج كان آخرهم وائل غنيم”.

بدوره، قال كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين سابقا، إن الإفراج عن النجدي خطوة مبشّرة وتثير كثيرا من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية المصرية وحتى السياسة.

ورأى القيادي النقابي السابق أن ثمة أجواء تفاؤلية وإيجابية بدأت مع انطلاق الحوار الوطني منذ شهرين. وقال إنه يُنتظر أن يُتخذ قرار بالإفراج عن زملاء الجزيرة وهذا سينعكس بالتأكيد على أوضاع الصحفيين والمحبوسين في قضايا الرأي بشكل عام في مصر.

ويرى أيضًا أن ذلك سينعكس بشكل كبير على المناخ السياسي وحرية الرأي والتعبير في مصر، مشيرًا إلى نحو 15 زميلًا تتابع النقابة أوضاعهم وملفاتهم مع السلطات المعنية متوقعًا انفراجة قريبة بشأن إطلاق سراحهم.

سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين سابقا: خبر الإفراج عن الصحفي #أحمد_النجدي مفرح لكل مهتم بأوضاع حرية الرأي والتعبير#المسائية #مصر #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pFz0HaOMLB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2022

وأمس الأربعاء، قال محامي النجدي إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت إخلاء سبيله، وذلك بعد احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة. والزميل النجدي محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، واعتُقل أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020.

وتعتقل السلطات المصرية 3 صحفيين آخرين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقب ذلك إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.

ومن أبرز هؤلاء السجناء المفرج عنهم، المهندس يحيى حسين ومحمد محيي الدين والدكتور مجدي قرقر، والناشط اليساري حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيى نجم.