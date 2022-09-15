شرطي ألماني يعتدي على شاب عربي ويُهين زوجته أمام طفلهما (فيديو)

أقدم ضابط شرطة ألماني على ضرب رجل عربي وإهانة زوجته، أمام طفلهما الذي أجهش بالبكاء.

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، فقد اقتحم الشرطي المنزل، ووجه إلى الأسرة عبارات عنصرية، قبل أن يعتدي على الشاب العربي ويسقطه أرضًا في محاولة منه لاعتقاله إثر صدور مذكرة توقيف بحقه.

وبعد أن حاولت زوجة الشاب طردهم من المنزل وقالت لهم إن هذا منزلي وعليكم الخروج، رد الشرطي عليها بالقول إن هذه (ألمانيا) بلده وأنت ضيفة فيها.

وحاولت السيدة تحرير زوجها من الشرطة، بعد أن أصيب بجروح طفيفة أثناء مقاومته.

وقالت الشرطة الألمانية إن مذكرة توقيف صدرت بحق الرجل، بسبب حصوله على مزايا عن طريق الاحتيال.

ووفقًا لصحيفة ديرشبيغل، فقد كان الرجل السوري البالغ من العمر 30 عامًا مطلوبًا لدى الشرطة لعدم دفعه غرامة بمبلغ 750 يورو على خلفية ركوبه وسائل مواصلات كالحافلة والقطار دون أن يدفع ثمن التذاكر لـ3 مرات على الأقل.

وأفادت الصحيفة بأن العائلة السورية تقدمت بشكوى لدى مركز الشرطة بدعوى تعرضها للإهانة العنصرية، وإصابة الرجل بجروح طفيفة نتيجة تعامل الشرطة الوحشي، وقدموا الفيديو المسجل للشرطة.

وأكدت بأن الشرطة الجنائية في الولاية شرعت بالتحقيق في الواقعة.

ونقلت عن متحدث باسم السلطات قوله إن تصرف الشرطة لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية لشرطة برلين، مضيفًا “نحن نقف ضد أي شكل من أشكال السلوك التمييزي وغير الإنساني”.