برصاصة في الرأس.. شهيد فلسطيني وإصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال جنين (فيديو)

استشهد، صباح اليوم الخميس، الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عامًا)، وأصيب 3 أحدهم بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر دان غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، قوله إن الفتى صلاح، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت القرية فجرًا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقال شهود عيان للوكالة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزلي الشهيدين عابد، وأخضعت ذويهما لتحقيق ميداني قبل أن تعتقل الشاب عامر طه عابد وعمر عابد، وهما قريبا الشهيد أحمد عابد.

تغطية صحفية: "بدء مراسم تشييع الفتى عدي صلاح الذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين". pic.twitter.com/NEnRvkewLA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2022

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلًا من الأعيرة النارية باتجاههم، مما أدى إلى استشهاد الفتى صلاح.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المستشفى الحكومي وجابت شوارع المدينة، وندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال وطالبوا بتدخل دولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وباستشهاد الفتى صلاح، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 149، بينهم 34 شهيدًا في جنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفجر أمس، استشهد الشابان عبد الرحمن (22 عامًا) وأحمد عابد (23 عامًا) وقُتل ضابط إسرائيلي، خلال اشتباك مسلح قرب حاجز الجلمة العسكري، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن أحد الشهيدين عضو في جهاز الأمن الفلسطيني.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الشهيد أحمد عابد هو أحد خريجي جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية.

حملة اعتقالات

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي في جنين، واعتقلت الأسير المحرر أيسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما انه أمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم شقيقان والأسير المحرر قتيبة جرادات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا في منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.