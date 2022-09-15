إماراتيون يرقصون رفقة إسرائيليين خلال حفل زفاف حاخام في أبوظبي (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو نشره حساب (إسرائيل بالعربية) اليوم الخميس، من حفل لزفاف الحاخام ليفي دوخمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأظهر الفيديو أشخاصا يرتدون الزي الإماراتي يرقصون جنبًا إلى جنب مع إسرائيليين، غالبيتهم يرتدون ملابس اليهود المتدينين.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليه حساب إسرائيل بالعربية “لا تتم فرحة بدون مشاركة الأصدقاء، وهذا وجه من أوجه السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم التوقيع عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين”.

وقال الحساب إن حفل الزفاف شارك فيه إماراتيون مع أعضاء الجالية اليهودية.

لا تتم فرحة بدون مشاركة الاصدقاء وهذا وجه من اوجه السلام بين #إسرائيل و #الامارات الذي تم التوقيع عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين !حفل زفاف الحاخام @RabbiUae في ابو ظبي بمشاركة اماراتيين @hameli1234 واعضاء الجالية اليهودية ! الف مبروك

pic.twitter.com/tO6ahvm5lm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 15, 2022

وتفاعل عدد من المدونين والناشطين مع مقطع الفيديو، وغرّد الكاتب مهند العبيدي “نصيحة من شخص كان يحبكم.. اتركوا لبس العگال فهو رمز للعروبة وقد باعت قيادتكم عروبتكم وإنت صاغرين. فقط اتركوا العگال، ولن يلاحظ أحد وجودكم بين أحبائكم وسادتكم الجدد”.

إلى دولة #الامارات_العبرية_المتحدة

نصيحة من شخص كان يحبكم.

اتركوا لبس العگال فهو رمز للعروبة وقد باعت قيادتكم عروبتكم وإنت صاغرين.

الأفضل لكم إن تعيشوا بهدوء وتنعموا بما يعطونكم شيوخكم ، فقط اتركوا العگال ، ولن يلاحظ أحد وجودكم بين أحبائكم وسادتكم الجدد. https://t.co/RjyoWEISOI — مهند العبيدي (@alobaydimohanid) September 15, 2022

وكتب المدون اليمني محمد صالح “صهاينة العرب عليكم لعنة الله جميعا”.

صهاينة العرب عليكم لعنه الله جميعاً — مع الله Mohamed Saleh (@Mohamme39363703) September 15, 2022

وقال حساب باسم سيد أبو أكيرة “والله صورة جميلة ترسخ التعايش والمحبة والأخوة والسلام بين أولاد العمومة نسل إبراهيم الخليل”.

والله صورة جميلة ترسخ التعايش والمحبة والاخوة والسلام بين اولاد العمومة نسل ابراهيم الخليل

تحيا الامارات تحيا الامارات وتحيا الامارات — sayed abo akeerra (@L15C51So6Dba42D) September 15, 2022

وكتب آخر “أصبحنا نعيش أحلام العصر”.

وغرد حساب معلقًا على الفيديو “من بعد التطبيع صار أكثر من 3 حروب غير الانتهاكات والتهجير القسري وقضية الشيخ جراح. ممكن تقول لي وش دور سفير الإمارات في وقف إطلاق النار أو في وقف الانتهاكات؟”.

من بعد التطبيع صار أكثر من ٣ حروب غير الانتهاكات والتهجير القسري وقضية الشيخ جراح الخ

ممكن تقول لي وش دور سفير الامارات في وقف اطلاق النار؟ او في وقف الانتهاكات؟

شكلك انت ما تدري ان بينهم شراكة عسكرية اصلاً يعني لا تستغرب اذا شفت جنود اماراتيين يقصفون اهل غزة😂 — S (@Saud1772i) September 15, 2022

ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى بهدف لقاء كبار المسؤولين في إسرائيل لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الوكالة.

#عبدالله_بن_زايد يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل#وام pic.twitter.com/iIiGazrrO1 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 14, 2022

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.