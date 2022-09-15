سياسة|الإمارات

إماراتيون يرقصون رفقة إسرائيليين خلال حفل زفاف حاخام في أبوظبي (فيديو)

15/9/2022-|آخر تحديث: 15/9/202205:23 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو نشره حساب (إسرائيل بالعربية) اليوم الخميس، من حفل لزفاف الحاخام ليفي دوخمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأظهر الفيديو أشخاصا يرتدون الزي الإماراتي يرقصون جنبًا إلى جنب مع إسرائيليين، غالبيتهم يرتدون ملابس اليهود المتدينين.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليه حساب إسرائيل بالعربية “لا تتم فرحة بدون مشاركة الأصدقاء، وهذا وجه من أوجه السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم التوقيع عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين”.

وقال الحساب إن حفل الزفاف شارك فيه إماراتيون مع أعضاء الجالية اليهودية.

وتفاعل عدد من المدونين والناشطين مع مقطع الفيديو، وغرّد الكاتب مهند العبيدي “نصيحة من شخص كان يحبكم.. اتركوا لبس العگال فهو رمز للعروبة وقد باعت قيادتكم عروبتكم وإنت صاغرين. فقط اتركوا العگال، ولن يلاحظ أحد وجودكم بين أحبائكم وسادتكم الجدد”.

وكتب المدون اليمني محمد صالح “صهاينة العرب عليكم لعنة الله جميعا”.

وقال حساب باسم سيد أبو أكيرة “والله صورة جميلة ترسخ التعايش والمحبة والأخوة والسلام بين أولاد العمومة نسل إبراهيم الخليل”.

وكتب آخر “أصبحنا نعيش أحلام العصر”.

وغرد حساب معلقًا على الفيديو “من بعد التطبيع صار أكثر من 3 حروب غير الانتهاكات والتهجير القسري وقضية الشيخ جراح. ممكن تقول لي وش دور سفير الإمارات في وقف إطلاق النار أو في وقف الانتهاكات؟”.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى بهدف لقاء كبار المسؤولين في إسرائيل لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الوكالة.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي