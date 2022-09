أبرزهم هيثم محمدين.. إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا في مصر

أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الخميس، صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل 46 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين.

وقال عضو اللجنة المحامي طارق العوضي عبر فيسبوك “الحمد لله، إخلاء سبيل 46 محبوسًا احتياطيًا بقرار من النيابة العامة بينهم هيثم محمدين”.

وأورد العوضي قائمة بأسماء من أخلي سبيلهم، مؤكدًا العمل على استمرارية صدور قرارات بالعفو.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكامًا نهائية.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.

وصدرت عن اللجنة قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وكانت منظمات حقوقية طالبت بمعايير واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو الذين هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية.

#Breaking: amazing news that beloved #Egypt union organiser, lawyer & activist Haitham Mohamedeen is set to be released from jail after spending over 4years in detention #هيثم_محمدين pic.twitter.com/0cSwocpEtS

— Farid Y. Farid (@FaridYFarid) September 15, 2022