برلماني مصري للجزيرة مباشر: العلاقات الثنائية بين مصر وقطر مهمة لهذه الأسباب (فيديو)

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، إن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر تمتد على 4 محاور رئيسية.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن أول هذه المحاور هي الجالية المصرية الكبيرة التي تعيش في قطر.

كما أشار إلى الحوالات المالية التي يرسلها المصريون إلى بلادهم، والتي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم كبير كما يقول الفقي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر وارتفاع الاستثمارات القطرية في مصر.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه عام 2014 تستمر يومين، وتشمل بحث “تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية”، وفق الرئاسة.

وقال النائب المصري إن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، وإن الدوحة وعدت بضخ المزيد، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة للاستثمار في مصر مثل صناعة السيارات ومستلزماته إضافة إلى التصدير.

وزار أمير قطر القاهرة مدة يومين في يونيو/ حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا على مستويات عدة خلال الأشهر الماضية، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين.