مصرع 5 أشخاص بانهيار مبنى من 4 طوابق في الأردن (فيديو)

أعلن الأمن العام الأردني، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني قديم بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، إلى 5 قتلى و14 مصابا، وجاء ذلك تصريح لعامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة “المملكة” الرسمية، إن “من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك”، مشيرا إلى أنه “يتم تقييم وضع المباني المجاورة”.

ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته للموقع، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين، يتابع عمليات الإنقاذ والإخلاء.

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أقدم وأعرق مناطق عمان، ويعود بناؤها إلى بداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب.

ندعو بالرحمة لكلّ مَن فقدوا حياتهم إثْرَ انهار بناية اللويبدة، وندعو للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله.

ونحيي كوادر الدفاع المدني على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل إنقاذ أهلنا وأحبائنا.#اللويبده #الأردن #Jordan pic.twitter.com/JkX6YdezQ5 — Ghida Talal (@GhidaTalal) September 13, 2022