10 قتلى في ضربتين جويتين بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا (فيديو)

قتل 10 أشخاص اليوم الأربعاء في ضربتين جويتين على عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي، بعد أيام من إعلان (جبهة تحرير تيغراي) استعدادها للانخراط في عملية سلام، وسط ترحيب من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.

وذكر مسؤول في مستشفى محلي أن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا في ضربات جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، في حين لم يصدر بيان من الحكومة الإثيوبية أو الجيش بيان رسمي حتى الآن.

وتخوض قوات إقليم تيغراي قتالا مع الجيش الإثيوبي وحلفائه منذ أواخر عام 2020 مع انهيار وقف لإطلاق النار الشهر الماضي بعدما استمر لشهور.

وتأتي الضربة الجديدة، بعد يومين على إعلان متمردي تيغراي استعدادهم للمشاركة في محادثات سلام بعد وساطة من الاتحاد الأفريقي مع حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لوقف حرب مستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تحكم الإقليم يوم الأحد أنها مستعدة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وأنها ستقبل بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتتواصل المعارك على عدة جبهات في شمال إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 آب/أغسطس بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتبادل الطرفان المسؤولية بشأنها.

ويتهم المتمردون الجيشين الإثيوبي والإرتري بشن هجوم مشترك من إرتريا، الدولة الواقعة على حدود شمال تيغراي وقدمت دعما للقوات الإثيوبية خلال المرحلة الأولى من النزاع.

وكان زعيم “جبهة تحرير شعب تيغراي” ديبريتسيون جبريمايكل قد اقترح هدنة تتيح “وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود” وإعادة الخدمات الأساسية إلى إقليم تيغراي الذي يعاني نقصا حادا في المواد الغذائية وفي التغذية بالتيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات وتوقف الخدمات المصرفية.

كما دعا جبريمايكل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انسحاب القوات الإريترية من كامل أراضي إثيوبيا وتيغراي.

واتهمت الحكومة متمردي تيغراي بنشر صور غير حقيقية لقتلى مدنيين في أعقاب الضربات الجوية وقالت إنها تستهدف المواقع العسكرية فقط.

الحرب في تيغراي

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، وقال إنها جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.

وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في البداية لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة خلال عام 2021 في هجوم مضاد امتد إلى مناطق (أمهرة وعفر) قبل أن تكتفي بوجودها في إقليم تيغراي.

وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبّب في نزوح أكثر من مليوني شخص وأغرق آلاف الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة في مارس/ آذار أنّ أكثر من 300 مدني قُتلوا وأصيب نحو 300 آخرين في الأشهر الثلاثة الماضية بقصف جوي في شمال إثيوبيا وخاصة في منطقة تيغراي.

وأودى الصراع في شمال إثيوبيا بحياة الآلاف وتسبب في تشريد عشرات الآلاف ودمر البنية التحتية وفاقم الجوع في منطقة تعاني بالفعل من فقر مدقع.