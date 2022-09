بعد مقتل نحو 100 جندي.. تجدد الاشتباكات في كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان (فيديو)

تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء بعد يوم من مقتل نحو مئة جندي في أعنف قتال بين البلدين منذ عام 2020، حيث قُتل نحو 49 جنديا من أرمينيا و50 من أذربيجان في اشتباكات أمس الثلاثاء.

وحمّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال، وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إصابة مدنيين اثنين بنيران القوات الأرمينية عند خط الحدود الفاصل بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المدنيين المصابين كانا يعملان في مجال تربية الحيوانات بمدينة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع الصحي لأحد المصابين حرج وأن الآخر تم معالجته في المستشفى وتماثل للشفاء.

Azerbaijani and Turkish ministers of defense hold phone talks https://t.co/FivJljEMCG @MardinDiplomasi #Türkiye #Azerbaijan #Armenia #Border #Defense

من جانبها اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأربعاء أذربيجان بإطلاق نيران المدفعية وقذائف الهاون واستخدام أسلحة صغيرة في هجوم جديد، وقالت إن “الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ما زال متوترا”.

وأكدت أرمينيا من جديد على موقفها من أن أذربيجان هي من “اعتدت على أرضها ذات السيادة” في حين اتهمت أذربيجان، أرمينيا بإطلاق قذائف هاون ومدفعية على وحداتها العسكرية.

وقتل ما لا يقل عن 100 جندي أرميني وأذربيجاني أمس الثلاثاء في أعنف معارك منذ الحرب بين البلدين في 2020، ودعت الأسرة الدولية إلى “ضبط النفس” وتسوية النزاع سلميا.

وطالب الاتحاد الأوربي بوقف القتال وأعلن أن رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال الذي يقود وساطة بين يريفان وباكو، سيتباحث مع الطرفين المتحاربين.

واتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقادة أذربيجان وأرمينيا لحثهم على تحقيق السلام، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى “اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل الأزمة”.

Prime Minister @NikolPashinyan had a telephone conversation with #US Secretary of State @SecBlinken Antony Blinken. https://t.co/Y5gvMV2526 pic.twitter.com/TdZemFMnP5

— Government of Armenia (@armgov) September 13, 2022