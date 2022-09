أوكرانيا تواصل التقدم ميدانيا وروسيا ترد على “مسوّدة أمنية” نشرها زيلينسكي

وضعت أوكرانيا نصب عينيها استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية بعد دفعها للانسحاب في هجوم مضاد سريع في شمال شرق البلاد، وهو هدف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طريق تحقيقه سيكون طويلًا.

وفي كلمة له مساء، أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استعادت نحو 8 آلاف كيلومتر مربع حتى الآن هذا الشهر، وكلها على ما يبدو في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وأضاف أن إجراءات إعادة الاستقرار اكتملت في نحو نصف تلك الأراضي ولا تزال جارية في منطقة محررة بالحجم نفسه. وتبلغ المساحة الإجمالية التي ذكرها زيلينسكي تقريبا حجم جزيرة كريت اليونانية.

ومع استمرار الهجوم الأوكراني المضاد بشمال شرقي البلاد، أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن أوكرانيا استعادت 3800 كيلومتر مربع من أراضيها في منطقة خاركيف منذ السادس من الشهر الجاري، وأضافت في كلمة متلفزة أن الأراضي “المحررة” تضم أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها حاليًا نحو 150 ألفًا من السكان.

russian scrap metal in the liberated territory of Kharkiv region – three tanks, eight armored personnel carriers, MT-LB – just another episode of the Ukrainian counteroffensive. pic.twitter.com/IwOEU8K6qi

“معاهدة كييف الأمنية”

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني على موقع الرئاسة الثلاثاء مسودة بشأن الضمانات الأمنية “المؤكدة” التي تطلبها بلاده، تحت عنوان “معاهدة كييف الأمنية”، وتحدد الوثيقة الالتزامات التي ستتعهد بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا.

وتنص الوثيقة على أن الدول الضامنة يمكن أن تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى دول شمال أوربا وأوربا الوسطى والشرقية ودول البلطيق. وبحسب هذه المسودة، يتعين على الدول الموقعة عليها تقديم الدعم العسكري لكييف إذا تعرضت لاعتداء.

وقال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي -ردًا على هذه الوثيقة- إن مشروع الضمانات الأمنية هو في الواقع “مقدمة للحرب العالمية الثالثة”، مضيفًا أن “الأمر يتعلق مباشرة بحرب هجينة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد روسيا”.

وحذر المسؤول الروسي من أن إرسال “أخطر أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا بلا قيد” سيؤدي إلى انتقال الحملة العسكرية إلى مستوى آخر، على حد قوله.

As in March, dozens of undamaged and refueled units of equipment were left behind during russia’s retreat. Seems it would have been faster to run away on a tank or IFW. But the speed of fear of a russian on foot is perhaps the greatest. Run, rabbit, run.

📷@SOF_UKR pic.twitter.com/NzcL6NwkwE

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022