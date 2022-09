أرمينيا تتهم أذربيجان باحتلال مزيد من الأراضي وباكو تعرض تسليم يريفان جثث 100 جندي

قالت أرمينيا إن أذربيجان احتلت 10 كيلومترات مربعة من أراضيها، فيما عرضت أذربيجان تسليم أرمينيا جثث 100 جندي قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمام البرلمان إن “العدو احتل 40 كيلومترًا مربعة من أراضي أرمينيا في أيار/مايو الماضي واحتل 10 كيلومترات مربعة إضافية الآن”، وطالب القوات الأذرية بمغادرة أراضي بلاده.

وأضاف “وفقًا للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية”.

من جانبها عرضت أذربيجان، الأربعاء، إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

وقالت لجنة أسرى الحرب الأذرية في بيان إن “أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا”.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان توقف بجميع الاتجاهات تقريبًا منذ الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

Starting from 8 pm, the shooting has almost stopped in all directions, no significant incidents have been registered.

The reports spread on the internet according to which several #Armenia'n settlements have come under the #Azerbaijani control are a total #fake news.

