أحدهما عضو في جهاز الأمن الفلسطيني.. شهيدان باشتباكات مع الاحتلال شمال جنين (فيديو)

استشهد شابان فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين في الضفة الغربية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن أحد الشهيدين عضو في جهاز الأمن الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، استشهاد الشابين عبد الرحمن هاني عابد وأحمد أيمن عابد من كفردان غرب جنين، واحتجاز جثتيهما على حاجز الجلمة.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الشهيد أحمد عابد هو أحد خريجي جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية والعسكرية والشرطية وبأنه يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأوقفت مواطنين وحاولت اعتقال الشابين وأطلقت النار عليهما وأصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما لاحقًا.

في غضون ذلك، قررت سلطات الاحتلال “إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح يوم الجمعة، باستثناء مرور العمال والبضائع كالمعتاد”، فيما صدحت مآذن مساجد كفردان تنعى الشهيدين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الشابين كانا مسلحيْن وأنهما قُتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع الجنود قرب حاجز الجلمة، وأفادت بأن أحدهما (أحمد عابد) عضو في جهاز الأمن الفلسطيني.

המחבלים שחוסלו בחילופי האש בקו התפר הם אחמד איימן אברהים עאבד, תושב כפר דאן בן 21, ועבד אלרחמן האני עאבד pic.twitter.com/xurSdxoGrF — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2022

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن الناطق باسم جيش الاحتلال زعمه أن جنوده “رصدوا مشبوهيْن وأمروهما بالتوقف وعندها شرع الاثنان بإطلاق النار صوب الجنود الذين ردّوا عليهم بالمثل مما أدى الى إصابة المسلحين بجروح بالغة الخطورة وتوفيا فيما بعد متاثرين بها”.