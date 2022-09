بعد البريكست ورحيل ملكة بريطانيا.. أيرلندا الشمالية تضع تشارلز الثالث أمام أهم اختبار للمصالحة

لم يشارك الحزب الجمهوري الأيرلندي (شين فين) في المراسم التي أقيمت في أيرلندا الشمالية لإعلان تشارلز الثالث ملكًا، إذ رأت رئيسته “ماري لو ماكدونالد” أنه مخصص “لمن يدينون بالولاء للتاج البريطاني”.

لكن نائبة رئيسة الحزب ميشيل أونيل، قدمت “خالص تعازيها” لأسرة ملكة بريطانيا وقالت إن الملكة إليزابيث كان لها إسهامات مهمة في دفع السلام والمصالحة بين الجزيرتين في إشارة لبريطانيا وأيرلندا.

This afternoon, to mark the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, the Accession Proclamation was read in all counties in Northern Ireland. The Norroy and Ulster King of Arms read the Proclamation at @HillsCastle . pic.twitter.com/F8JQqot5Ed

ويخلط كثيرون بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فأيرلندا الشمالية هو إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست أما أيرلندا الجنوبية فهي جمهورية مستقلة وعاصمتها دبلن.

وكشفت ماري لو ماكدونالد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء (برس أسوسييشن) أن حزبها شين فين الذي يؤيد إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، لم يحضر، لكن مسؤولي الحزب سيحضرون مناسبات أخرى في إطار الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

To the Royal Family and all who mourn the death of Queen Elizabeth, especially Irish Unionists, I extend sincere sympathy. She lived a long, full life. In her lifetime relationships between our countries were changed and changing. I salute her contribution to this transformation

ويزور ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث المقاطعات الأربع للمملكة المتحدة الأسبوع الحالي، لكن في أيرلندا الشمالية التي وصلها اليوم الثلاثاء ينتظره أهم اختبار للمصالحة، ولم تشهد أيرلندا الشمالية سلامًا قبل 1998 وما زال هشًا.

ويخشى “الوحدويون” الأوفياء للملكة الراحلة أن تصبح قضيتهم -وهي الانتماء إلى المملكة المتحدة- مهددة أكثر من أي وقت مضى وسط أجواء سياسية يهزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست) والتقدم التاريخي للقوميين الجمهوريين وأنصار إعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا المجاورة.

وما زالت الحكومة المحلية مصابة بشلل منذ أشهر إذ يعارض حزب الاتحاد الديموقراطي الاتحادي بشدة الترتيبات الجمركية لما بعد (بريكست) معتبرًا أنها تهدد مكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة.

أمّا حزب “شين فين” فيرفض الاعتراف بسلطة الملكية في أيرلندا الشمالية ولا يشغل مقاعده في البرلمان البريطاني بعد أن رفض تسلمها بسبب قسم الولاء للملكة.

وقد قاطعت نائبة رئيسه، الإعلان الرسمي لتشارلز الثالث ملكا يوم الأحد الماضي لكن الحزب أكد أنه سيلتقي بالعاهل الجديد مع السياسيين الآخرين ويحضر قداس الكنيسة لتكريم الملكة وتعبيرًا عن الاحترام للوحدويين.

وقالت أستاذة السياسة الاجتماعية في جامعة أولستر لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الوحدويين يشعرون بقلق شديد بشأن هويتهم وبشأن مكانهم في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي”.

وأوضحت أن “وفاة الملكة هي ضربة أخرى لثقتهم وهويتهم، إنهم بالطبع سيتبعون الملك الجديد، لكنهم يعلمون أن تغييرًا كبيرًا يمكن أن يحدث”.

The Secretary of State for Northern Ireland issued this statement in response to the death of HM Queen Elizabeth II https://t.co/kYp6CoitbR

وشهدت السنوات السبعون من حكم إليزابيث الثانية 3 عقود من الاضطرابات في المقاطعة البريطانية بين الجمهوريين الكاثوليك الراغبين في إعادة التوحيد مع أيرلندا، والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت الذين يفضلون البقاء داخل التاج.

وأدى هذا النزاع الذي شارك فيه الجيش البريطاني إلى مقتل نحو 3 آلاف و500 شخص حتى تم التوصل إلى اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.

وفي 2011، أصبحت الملكة أول عاهل بريطاني يزور أيرلندا، وفسرت هذه الزيارة على أنها مبادرة كبرى على طريق المصالحة.

واغتال الجيش الجمهوري الأيرلندي لويس ماونتباتن -ابن عم الملكة وراعي الملك المقبل تشارلز الثالث- في تفجير عام 1979، واعتذر “شين فين” العام الماضي عن عملية القتل.

I want to acknowledge the grief of the family of Queen Elizabeth II & also those from the Unionist community

Queen Elizabeth worked to build peace between our islands, & to further reconciliation between all our people

We must continue to work together to build a better future pic.twitter.com/uFeCVmXd6W

— Michelle O’Neill (@moneillsf) September 9, 2022