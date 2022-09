تقدم أوكراني سريع.. زيلينسكي يعلن استعادة 6 آلاف كيلومتر وبلينكن يؤكد مواصلة دعم كييف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المكسيكية إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، مؤكدا أن القوات الأوكرانية حققت “تقدمًا كبيرًا”.

وأضاف بلينكن “من السابق لأوانه أن نقول بالضبط إلى أين سيأخذنا كل هذا” مذكرًا بأن “الروس يحتفظون بقوات كبيرة جدًا في أوكرانيا، بالإضافة إلى معدات وذخيرة”.

وتابع الوزير الأمريكي “لكن من الواضح أن الأوكرانيين يحرزون إنجازات كبيرة، بخاصة في شمال شرق” بلدهم.

ونوه بلينكن بشجاعة الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويدهم بالسلاح والذخيرة وبكل ما هو ضروري.

وقد توغلت القوات الأوكرانية أكثر في أراض استعادتها من القوات الروسية الهاربة أمس الاثنين وعاد السكان المبتهجون إلى القرى التي كانت في السابق على خط الجبهة في حين أمطرت موسكو منطقة خاركيف بالقذائف مما أدى إلى اشتعال حرائق في أنحاء المدينة الرئيسية بالمنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها استعادت أكثر من 20 بلدة وقرية في اليوم السابق وحده. وأضافت في تحديث مسائي أن قواتها في مكان أبعد إلى الجنوب صدت محاولات تقدم روسية في منطقتين مهمتين في إقليم دونيتسك هما مدينة باخموت ومايورسك بالقرب من بلدة هورليفكا المنتجة للفحم.

Sunday morning in Crimea. Another Su-25 is down.

Incompetence at all levels. Weapons in the hands of russians are the danger, first of all, to themselves. pic.twitter.com/4xJdapzR7w

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022