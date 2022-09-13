نقيب الصيادين بغزة للجزيرة مباشر: الاحتلال اعتقل 4 والجانب المصري احتجز اثنين آخرين

قال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش للجزيرة مباشر إنه تم اعتقال 6 صيادين من بحر جنوب قطاع غزة حيث اعتقلت بحرية الاحتلال 4 من الصيادين المذكورين فيما قام الجانب المصري باعتقال الاثنين الآخرين.

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 صيادين، واستولت على مركبي صيد في بحر جنوب قطاع غزة.

وقال الناشط المختص في شؤون الصيادين زكريا بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية إن بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين وهم: بيان خميس بكر، ورامي عزات بكر، ومحمود يحيى بكر، ومحمد ناهض بكر، خلال عملهم في بحر محافظتي خانيونس ورفح جنوبًا.

وأشار إلى أن الاتصال قّطع بهم الليلة الماضية، وتبين فيما بعد أنهم معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت بكر إلى أن بحرية الاحتلال استولت كذلك على مركبي صيد بمعداتهما كان يستخدمها الصيادون الـ4 للحصول على مصدر رزقهم، واقتادتهما إلى ميناء اسدود.

وأضاف أن هناك قاربًا ثالثًا لا يزال مجهول المصير، وعلى متنه اثنين من الصيادين وهما: عدي مسعد بكر، وأحمد محمود اللوح.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد ملاحقة الصيادين في بحر القطاع وتعتدي عليهم يوميًّا عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.