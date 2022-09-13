عماد الدين حسين: التقارب المصري القطري يدعم القضايا العربية ويصب في مصلحة البلدين (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق المصرية عماد الدين حسين بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة، مشيرا إلى أن التقارب المصري القطري يدعم مختلف القضايا العربية ويصب في مصلحة البلدين.

وأشار خلال حديثه إلى برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين مصر وقطر، ولاسيما أن فترة المقاطعة بين البلدين كانت طويلة نسبيا.

وقال حسين وهو أيضا عضو في مجلس أمناء الحوار الوطني إن فترة المقاطعة بين مصر وقطر “كانت تجربة مهمة للغاية”، وإنه يمكن الآن للبلدين “بناء علاقات على أسس صحيحة دون أن يكون هناك أي تدخل من جانب طرف في شؤون الطرف الآخر”.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات الشائكة على المستوى العربي سواء في ليبيا أو التطورات في الملف الفلسطيني، تدعو إلى ضرورة وجود تقارب عربي على أرضية صلبة.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله الدوحة في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها السيسي لقطر منذ توليه منصبه عام 2014.

وزار أمير قطر القاهرة مدة يومين في يونيو/ حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا على مستويات عدة خلال الأشهر الماضية، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين.