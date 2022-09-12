سياسة|فرنسا

زعيم اليسار الفرنسي: علينا خوض معركة ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية

جون لوك مليونشون
جون لوك مليونشون (غيتي)
12/9/2022-|آخر تحديث: 12/9/202212:57 AM (مكة المكرمة)

دعا زعيم حركة فرنسا الأبية جون لوك مليونشون، السبت، إلى محاربة كافة أشكال العنصرية والإسلاموفوبيا في البلاد من أجل قطع الطريق أمام قوى اليمين المتطرف والفاشيين، وفق تعبيره.

وقال مليونشون خلال كلمته بمناسبة “عيد الإنسانية” إن الفاشيين يعملون على الوصول لأهدافهم بإفشاء العنصرية والكراهية ضد المسلمين والفئات الأخرى.

وأضاف أن الطريق الوحيد للتقدم هو محاربة العنصرية والإسلاموفوبيا الممارسة على العرب والمسلمين والأفارقة بشكل خاص في فرنسا.

ودعا زعيم اليسار الفرنسي إلى بدء ما أسماها “معركة عقلانية” للتصدي لكل من يحاول تقسيم الشعب الفرنسي، ويحاول السطو على أصوات الناخبين الذين اختاروا تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية السابقة.

وعيد الإنسانية هو فعالية سنوية تقام في الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول، وتنظمه الصحيفة التي تحمل الاسم نفسه (L’Humanité)، منذ عام 1930، ويجمع مختلف الأحزاب والمنظمات والحركات اليسارية في فرنسا والعالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند