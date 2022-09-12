زعيم اليسار الفرنسي: علينا خوض معركة ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية

دعا زعيم حركة فرنسا الأبية جون لوك مليونشون، السبت، إلى محاربة كافة أشكال العنصرية والإسلاموفوبيا في البلاد من أجل قطع الطريق أمام قوى اليمين المتطرف والفاشيين، وفق تعبيره.

وقال مليونشون خلال كلمته بمناسبة “عيد الإنسانية” إن الفاشيين يعملون على الوصول لأهدافهم بإفشاء العنصرية والكراهية ضد المسلمين والفئات الأخرى.

وأضاف أن الطريق الوحيد للتقدم هو محاربة العنصرية والإسلاموفوبيا الممارسة على العرب والمسلمين والأفارقة بشكل خاص في فرنسا.

Antifascisme, anticapitalisme et lutte contre toutes les formes de racisme, y compris contre l’islamophobie. Le camarade @JLMelenchon tient bon la ligne. 🔥❤️🔥 pic.twitter.com/m7zxA23lv6 — Abou Léon (@MBenatouil) September 10, 2022

ودعا زعيم اليسار الفرنسي إلى بدء ما أسماها “معركة عقلانية” للتصدي لكل من يحاول تقسيم الشعب الفرنسي، ويحاول السطو على أصوات الناخبين الذين اختاروا تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية السابقة.

وعيد الإنسانية هو فعالية سنوية تقام في الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول، وتنظمه الصحيفة التي تحمل الاسم نفسه (L’Humanité)، منذ عام 1930، ويجمع مختلف الأحزاب والمنظمات والحركات اليسارية في فرنسا والعالم.