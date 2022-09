رئيس الموساد: الاتفاق مع إيران لن يمنحها الحصانة من عملياتنا

قال دافيد برنياع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، اليوم الاثنين، إن اتفاق الدول الغربية مع إيران بشأن برنامجها النووي لا يمنح الأخيرة الحصانة من عمليات جهازه.

وأضاف في أول خطاب علني له بمؤتمر تنظمه جامعة رايخمان الإسرائيلية “حتى لو تم التوقيع على اتفاق نووي، فإنه لن يمنح الإيرانيين حصانة من عمليات الموساد”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن برنياع “إن المحادثات النووية لا تُشكل عامل تقييد بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، النشاط الإرهابي آخذ في التوسع سواء على الأراضي الأمريكية أو في أوربا، وهذا خلال المفاوضات في فيينا، هناك محاولات لإلحاق الأذى بكبار المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية”.

Mossad chief David Barnea: A nuclear deal with Iran won’t protect it from Mossad pic.twitter.com/sY6RDnPcUo

