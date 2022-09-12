“بدي ولادي”.. صرخة الصحفية الفلسطينية لمى غوشة بعد تجديد اعتقالها (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لصرخة الصحفية المقدسية الأسيرة لمى غوشة: “بدي ولادي”، عند خروجها من جلسة محكمة تابعة للاحتلال انتهت بتجديد اعتقالها، اليوم الاثنين.

وظهرت لمى في مقطع الفيديو وهي مقيدة اليدين والقدمين وصرخت باكية: “أريد أولادي”.

وجددت المحكمة اعتقال لمى للمرة الخامسة منذ اعتقالها في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال ناصر عودة محامي لمى غوشة إن نيابة الاحتلال أعلنت نيتها تقديم لائحة اتهام في حقها، خلال الفترة المقبلة.

وبررت النيابة طلبها تمديد الاعتقال باستكمال التحقيق مع لمى غوشة بشأن اتهامات تتعلق بـ “التحريض” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تنفيه لمى نفيا قاطعا.

وذكرت تقارير أن لمى محتجزة في ظروف قاسية في سجن “هشارون” مع السجناء المدنيين.

#بدي_اولادي

بدموع القهر والوجع

الأسيرة الصحفية #لمى_غوشة تطالب برؤية أطفالها بعد اعتقالها وحرمانها من رؤيتهم ..#الحرية_للمى_غوشة pic.twitter.com/OglRCVcXV8 — سندس عماد #غزة (@sondosEmad1993) September 12, 2022

#شاهد| إطلالة مؤلمة للصحافية المقدسية #لمى_غوشة، بعد جرّها إلى قاعة المحكمة وتقييد يديها وقدميها، وهي تبكي قائلة: "بدي ولادي، بدي ولادي". pic.twitter.com/NEIWLZb11M — القدس البوصلة (@alqudsalbwsalah) September 12, 2022

#لمى_غوشة

بدي أولادي هذا ما قالته الصحفية المعتقلة لمى غوشة بعد تمديد اعتقالها ليوم الأحد بحجة التحريض في منشور على الفيسبوك pic.twitter.com/kSIsCMnwXD — Aya Arab (@AyaArab18148) September 12, 2022

وذكر بيان لنادي الأسير أنه من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الأحد القادم للنظر في لائحة اتهام النيابة.

واعتُقلت لمى من منزل عائلتها ووصودِر هاتفها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.

ولمى أم لطفلين وهي طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

وقال نادي الأسير إن “عدد الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 17 صحفيا، من بينهم ثلاث صحفيات هن: لمى غوشة، وبشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات”.

وذكر تقرير لمؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيان أن الاحتلال اعتقل 607 فلسطينيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، من بينهم 59 طفلا و13 امرأة.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4650 أسيرا، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من بينهم 32 أسيرة ونحو 180 قاصرا و743 معتقلا إداريا من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال.

وأضاف التقرير أن أعلى عدد من الاعتقالات خلال أغسطس الماضي كان في القدس المحتلة التي سجلت 148 معتقلا، من بينهم 30 طفلا وقاصرا و7 سيدات، تليها الخليل بـ118 معتقلا ثم بيت لحم بـ96 معتقلا.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال نفس الشهر 272 أمرا، منها 143 أمرا جديدا و129 أمر تجديد.