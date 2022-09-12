السيسي يزور قطر غدا الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية

قال الديوان الأميري القطري، اليوم الاثنين، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن زيارة الرئيس المصري للدوحة ستستمر يومين، مضيفة أن الزعيمين سيبحثان “بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين الشقيقين”.

سمو الأمير يستقبل، غدا الثلاثاء، رئيس جمهورية #مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين#قنا#قطر pic.twitter.com/6rdxVeAIYD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 12, 2022

ونقلت الوكالة عن سالم مبارك آل شافي سفير قطر لدى مصر تأكيده أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري إلى الدوحة.

وأضاف أن الزيارة “تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة”، معربا عن ثقته في أن تتوج الزيارة “بالنتائج التي تحقق طموحات شعبي البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأن تؤسس لانطلاقة غير مسبوقة في مسيرة التعاون بينهما”.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها السيسي إلى الدوحة. وقام أمير قطر بزيارة القاهرة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاتفاق خلال زيارة لوفد قطري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.