استعادت 20 بلدة خلال يوم.. أوكرانيا تواصل التقدم وتتهم روسيا بشن “هجمات انتقامية”

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الاثنين استعادة “أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

واتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بمهاجمة البنية التحتية المدنية ردًا على هجوم خاطف شنته القوات الأوكرانية في نهاية الأسبوع وأجبر موسكو على التخلي عن معقلها الرئيسي في منطقة خاركيف.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف “الهجمات الانتقامية” شملت منشآت المياه ومحطة طاقة حرارية في خاركيف وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد “ليس هناك منشآت عسكرية، الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة”.

ووصف زيلينسكي الهجوم الأوكراني في الشمال الشرقي بأنه نجاح مدو في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، وقال إن الشتاء قد يشهد استرداد المزيد من الأراضي إذا حصلت كييف على أسلحة أكثر قوة.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

وفي أسوأ هزيمة لقوات موسكو منذ طردها من مشارف العاصمة كييف في مارس/ آذار، ترك آلاف الجنود الروس وراءهم ذخيرة ومعدات حين فروا من مدينة إيزيوم، التي كانوا يستخدمونها كمركز لوجستي.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية هذا الشهر.

غضب روسي

من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية اليوم الاثنين إن “روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها من منطقة خاركيف أوبلاست المحتلة غرب نهر أوسكيل بالكامل”.

وأثار صمت موسكو التام تقريبا حيال الهزيمة أو عدم تقديمها أي تفسير لما حدث في شمال شرق أوكرانيا، غضبا كبيرا بين بعض المعلقين المؤيدين للحرب والقوميين الروس على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البعض أمس الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء تغييرات فورية لضمان النصر النهائي في الحرب.

الانسحاب التكتيكي الروسي من #أوكرانيا … اللهم انسحاباً كهذا في #سوريا…. pic.twitter.com/T81TtMWU7B — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) September 12, 2022

انقطاع التيار

وقال زيلينسكي في وقت متأخر من أمس الأحد إن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.

وذكر ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني إن محطة كهرباء (سي إتش بي بي-5) في خاركيف، وهي واحدة من أكبر محطات الكهرباء في أوكرانيا، تعرضت للقصف.

وكتب على تويتر “‘رد فعل جبان على هروب جيشها من ساحة المعركة”.

وأوضح أوليه سينهوبوف، حاكم خاركيف، أنه تمت إعادة 80% من إمدادات الكهرباء والمياه إلى المنطقة بحلول صباح اليوم الاثنين.

كرة ثلج

وقال أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني لصحيفة (فاينانشيال تايمز) إن أوكرانيا بحاجة لتأمين الأراضي التي استردتها ضد هجوم روسي مضاد محتمل على خطوط الإمداد الأوكرانية الممتدة، لكنه ذكر أن الهجوم تم بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا، واصفا إياه بأنه “كرة ثلج تتدحرج من أعلى تل”. وتابع “إنها علامة على إمكانية هزيمة روسيا”.