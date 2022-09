استعادت 20 بلدة خلال يوم.. أوكرانيا تواصل التقدم وتتهم روسيا بشن “هجمات انتقامية”

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الاثنين استعادة “أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

واتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بمهاجمة البنية التحتية المدنية ردًا على هجوم خاطف شنته القوات الأوكرانية في نهاية الأسبوع وأجبر موسكو على التخلي عن معقلها الرئيسي في منطقة خاركيف.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف “الهجمات الانتقامية” شملت منشآت المياه ومحطة طاقة حرارية في خاركيف وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد “ليس هناك منشآت عسكرية، الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة”.

ووصف زيلينسكي الهجوم الأوكراني في الشمال الشرقي بأنه نجاح مدو في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، وقال إن الشتاء قد يشهد استرداد المزيد من الأراضي إذا حصلت كييف على أسلحة أكثر قوة.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022