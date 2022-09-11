شاهد: قوات أوكرانية تدخل مناطق في خاركيف بعد استعادتها من الجيش الروسي (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو لما قالت إنه انتشار جنود أوكرانيين بمنطقتي كوزاشا لوبان وتوكاريفكا في خاركيف بعد استعادتهما من القوات الروسية.

وتظهر الصور مدنيين يرحبون بأفراد يرتدون زيًّا عسكريًا ويحملون أسلحة، قالت وسائل الإعلام الأوكرانية إنها لجنود تم نشرهم في المناطق التي تمت السيطرة عليها خلال الهجوم الأخير.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأوكراني قوله إن هناك حاجة إلى تأمين الأراضي المستعادة من هجوم مضاد روسي محتمل على خطوط الإمداد.

وقالت أوكرانيا، الأحد، إن قواتها واصلت توغلها شمالًا في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الشيشانية عن الرئيس رمضان قديروف قوله إنه “إذا لم يتم إجراء تغييرات في إدارة العملية العسكرية الخاصة فسيضطر للذهاب إلى قيادة البلاد لشرح الوضع لهم على الأرض”.

وأضاف قديروف أنه سيتم استعادة “جميع المناطق التي خسرناها في خاركيف”.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تظهر آثار المعارك مع القوات الروسية في خاركيف، وكذلك ما قالت إنه سقوط قذائف روسية على مدينة فوزنيسينسك شمال غربي ميكولايف.





وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات محمولة جوًّا تابعة لها هاجمت، الأحد، مواقع أوكرانية في خاركيف، كما استهدفتها بالصواريخ ونيران المدفعية.