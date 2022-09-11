مصر.. الإعدام شنقًا لقاضٍ أدين بقتل زوجته الإعلامية (فيديو)

حكمت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام على قاضٍ أدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

ونقل موقع بوابة الأهرام الحكومي أن “محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قضت بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن عبد الفتاح محمد حجاج والمقاول حسين محمد إبراهيم الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار”.

ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانييْن إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهما.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهميْن “عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها”.

ويأتي قرار المحكمة بالتزامن مع عدد من الجرائم ضد النساء في مصر، حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية 3 جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.

وكان أبرز هذه الجرائم قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة (شمالي مصر)، في يونيو/حزيران الماضي، وقد أثار ذلك غضبًا واسعًا في البلاد.

وقضت المحكمة بإعدام قاتل نيرة وطالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر “ما يحقق الردع العام المبتغى”، وفق بيان المحكمة.

وخلال العام الماضي، سجّل مرصد جرائم العنف -وفق مؤسسة (إدراك) للتنمية والمساواة المصرية- 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ415 جريمة سنة 2020.

ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت “296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار”.