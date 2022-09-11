مجموعات من 50 شخصا.. لاجئون سوريون في تركيا يشكلون قافلة للوصول إلى أوربا

تعمل مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا على تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوربي على ما أعلن منظمون أمس السبت.

ويجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أُنشئت على تلغرام تم إعدادها قبل 6 أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.

وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عامًا -طلب عدم كشف هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية “سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق”.

Turquie: des réfugiés syriens tentent de former une «caravane» pour gagner l'UE https://t.co/yixX9jQr4W pic.twitter.com/YpghtIej6N — RFI (@RFI) September 11, 2022

يقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصًا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام “نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون، لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء”.

وهناك 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا. وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالي نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.

ويخشى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصة بعد التحول الأخير في موقف تركيا من دمشق. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي.

Turquie: des réfugiés syriens tentent de former une « caravane » pour gagner l’UE https://t.co/ojbqNW98Mu — zer sinan (@zersinan1) September 10, 2022

وفي فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2020، توجه عشرات آلاف المهاجرين إلى الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد تهديد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوربا مفتوحة.

كان نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري أن عدد السوريين المسجلين في تركيا وصل إلى 3 ملايين و645 ألف و866.

وأضاف أن عدد العائدين بشكل طوعي بلغ 521 ألفًا و39 سوريًا.