زيلينسكي: قواتنا استعادت 2000 كيلومتر من الأراضي والجيش الروسي يجيد الهرب (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش الأوكراني استعاد “ألفي كيلومتر من الأراضي”، في سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدًا أن الجيش الروسي يتخذ “الخيار الصائب” بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر “حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، حررنا حوالي ألفي كيلومتر”.

والخميس، أكد فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني أن قواته استعادت ألف كيلومتر مربع من الأراضي كانت تحتلها القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي “في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه، وهو الهرب، وعلى أي حال فإن الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة لهم”.

وتابع “لا مكان للمحتلين في أوكرانيا، ولن يكون لهم مكان أبدًا”.





وبداية سبتمبر الجاري، أعلن الجيش أولًا شن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق هذا الأسبوع اختراقًا مفاجئًا وسريعًا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي، وتحديدًا في منطقة خاركيف.

والجمعة، قال زيلينسكي إنه تم تحرير 30 بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت الى القائمة، السبت، مع دخول الجيش الأوكراني مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي احتلها الجيش الروسي منذ أشهر عدة.

وتطرح سيطرة القوات الأوكرانية على هذه المدينة مشكلة جديّة بالنسبة إلى موسكو، لأن المدينة تقع على طرق إمدادات في اتجاه مواقع روسية أخرى على خط الجبهة.

ويبدو أن استعادة مدينة استراتيجية أخرى هي إيزيوم باتت أمرًا وشيكًا مع إعلان الجيش الروسي أنه يسحب قواته منها للدفاع عن منطقة دونيتسك الانفصالية.

وكانت موسكو احتلت هذه المدينة بعد أسابيع من المعارك في الربيع الفائت.