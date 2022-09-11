خالد داود للجزيرة مباشر: نسعى لتغيير المناخ السياسي في مصر ولا نتوقع تحولا مفاجئا (فيديو)

قال خالد داود -المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بأمانة الحوار الوطني في مصر- إنه لا يتوقع حدوث تحوّل مفاجئ في يوم وليلة، ولا يتوقع الاستجابة بالضرورة لكل مخرجات الحوار.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “كل شيء وارد. نتكلم عن تغيير المناخ السياسي في مصر. على مدار السنوات الماضية لم يكن لأحزاب المعارضة دور فعال، وفي 2019 قُبض على المئات من منتسبي أحزاب الحركة المدنيّة والحركات الشبابية المختلفة والمحسوبين على تيار حركة 25 يناير مع إغلاق كامل للمجال العام”.

ولفت إلى ضرورة التعامل مع ملف المحبوسين في قضايا الرأي وفتح المجال العام وتخفيف القيود المفروضة على الإعلام، فضلًا عن رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، مبديًا رغبته في بث جلسات الحوار الوطني على الشاشات.

وأشار داود إلى أن استغراق وقت طويل في اختيار لجان الحوار الوطني والموضوعات والأسماء المشاركة مرده إلى الحرص على التنوع وتكافؤ عرض وجهات النظر في الوقت نفسه، حسب تعبيره.

وردًا على سؤال حول موعد بدء الحوار الوطني أجاب داود “لا أملك حتى الآن موعدًا رسميًّا لانطلاق الحوار، ولكن أعتقد أنه بإعلان تشكيل اللجان كافة والمهام الخاصة بالمقررين والمقررين المساعدين، فمن المفترض أن يبدأ الحوار قريبًا جدًا، ربما خلال أسبوع أو أسبوعين”.





واستطرد “اختُتم مجلس أمناء الحوار، أمس السبت، واتُفق على أسماء المقررين الرئيسيين والمقررين المساعدين، وربما نعلم -خلال أيام- الموعد الرسمي للحوار”.

وبخصوص خطوات ما بعد مخرجات الحوار، قال داود إن مقترحات الحوار الوطني ستُعرض على رئاسة الجمهورية، لكنها ليست الجهة الوحيدة المنوطة بالنظر في تلك المقترحات، وإنما ستُعرض المقترحات كذلك على مؤسسات متعددة منها مجلس النواب.

وواصل قائلًا “ننظر إلى الحوار الوطني على أنه فرصة لإعادة الحياة للنقاش السياسي بشكل عام في مصر فيما يتعلق بكل القضايا التي تهم الوطن”.

خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بأمانة الحوار الوطني: خلال أيام سنعرف متى سينطلق الحوار الوطني#مصر pic.twitter.com/4xxoVz1s5L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2022

وأعرب داود عن عدم اتفاقه مع وجهة نظر النظام المصري التي تؤخر الإصلاح السياسي، مضيفًا أنه لم يكن هناك مبرر لتأخير الإصلاح السياسي لصالح الإصلاح الاقتصادي أو غيره، لا سيّما وأن الأمر لم يقتصر على الحد من نشاط أحزاب المعارضة، وفق تعبيره.

وقال داود إن القائمين على الحوار الوطني في مصر حريصون على أن يكون الحوار جادًا وحقيقيًا، وليس مجرد فرصة لتمثيل الآراء.

وأضاف “اتفِق على 3 محاور رئيسية للحوار، تنبثق عن كل محور مجموعة لجان تعالج قضايا بعينها، وجميعها قضايا عاجلة وملحة”.