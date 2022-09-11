بينها أسماء محسوبة على نظام مبارك.. 44 شخصية لإدارة الحوار الوطني في مصر (صور)

اختار (مجلس الحوار الوطني) المصري الأول، السبت، 44 مرشحًا لإدارة لجان محاوره المختلفة من بينها اللجان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية استعدادا لبدء الجلسات الفعلية للحوار الرامي إلى عرض رؤية النظام المصري فيما يتعلق بعدة قضايا بينها بحث أوضاع السجناء وعلى رأسهم سجناء الرأي.

وأعلن البيان الصادر عن إدارة المجلس الحوار الوطني أسماء 44 مرشحا من بينها 19 شخصية محسوبة على المعارضة، لإدارة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية التابعة لها.

أضاف البيان أن مجلس الأمناء انتهي إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي).

ويتضمن المحور السياسي ثلاث لجان أخرى أقرت في وقت سابق، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وجوه محسوبة على نظام مبارك

وتابع البيان أن ” المجلس توافق خلال الجلسة السادسة له على اختيار حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وكان البدراوي قيادي بارز في الحزب الوطني الداعم للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتضم القائمة العديد من الأسماء المحسوبة على نظام مبارك من بينها المفكر السياسي علي الدين هلال، كما ضمت القائمة اسم المعارض خالد داود والأكاديمي مصطفى كامل السيد.

وشهد الاجتماع استعراض أسماء المرشحين الذين وصل عددهم إلى 550 مرشحا، وتم التوافق على اختيار 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الفرعية و18 مرشحا لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي، بإجمالي 44 مرشحا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبها إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.

وعقدت جلسات الحوار الماضي في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة، حيث تمت تسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، منسقا للحوار.

وعلى مدار الجلسات الثلاث الأولى، كانت بيانات مجلس الأمناء تشير إلى توصيات بإفراجات جديدة.

ومن أبرز هؤلاء السجناء المفرج عنهم، المهندس يحيى حسين ومحمد محيي الدين والدكتور مجدي قرقر، والناشط اليساري حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيى نجم.