بالموسيقى الصاخبة والأضواء.. المئات من الهندوس يحيون مهرجانا دينيا أمام مسجد في الهند (فيديو)

نشر نشطاء مسلمون من الهند مقاطع فيديو للمئات من الهندوس خلال مشاركتهم في مراسم مهرجان ديني أمام أحد المساجد في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند بالموسيقى الصاخبة وعروض الأضواء.

"سنغسل هذه الأرض بالدم، سنخبرك بمصيرك!!".. احتفال هندوسي أمام مسجد بولاية #كارناتاكا في #الهند وترديد أغان اعتبرت تحريضية ضد المسلمين pic.twitter.com/7WOn0A9Lu4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2022

وأظهرت المقاطع المئات من الأشخاص وهو يحتفلون أمام المسجد على وقع الأغاني والموسيقى، واستخدام واجهة المسجد كخلفية لعرض الأضواء.

وقال نشطاء إن كلمات الأغنية تدعو لقتل المسلمين.

In Karnataka, India, Hindu right-wing has taken its Ganesh Puja procession to a mosque – playing loud music that threatens Muslim genocide! pic.twitter.com/CT4knQoVA1 — Ashok Swain (@ashoswai) September 11, 2022

وذكر الصحفي محمد إرشاد أن مسؤولًا من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم في البلاد كان يتزعم المحتفلين في تحد للقيود التي فرضتها سلطات المدينة على تشغيل مكبرات الصوت خلال الاحتفال.

The procession was led by the BJP leader Chandu Patil, who had challenged to play DJs in loudspeaker breaking all rules. Kalaburgi Police is yet to take any action. pic.twitter.com/PGDPDwZIf4 — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) September 11, 2022

وطالب مستخدمون على موقع تويتر سلطات المدينة باتخاذ إجراءاتها مع الذين خالفوا القوانين.

وتشهد الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة في 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.