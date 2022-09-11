سياسة|الهند

بالموسيقى الصاخبة والأضواء.. المئات من الهندوس يحيون مهرجانا دينيا أمام مسجد في الهند (فيديو)

الهند مسجد هندوس (2)
تجمع المئات من الهندوس أمام المسجد واستخدموا مكبرات الصوت (تويتر)
11/9/2022-|آخر تحديث: 12/9/202212:47 AM (مكة المكرمة)

نشر نشطاء مسلمون من الهند مقاطع فيديو للمئات من الهندوس خلال مشاركتهم في مراسم مهرجان ديني أمام أحد المساجد في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند بالموسيقى الصاخبة وعروض الأضواء.

وأظهرت المقاطع المئات من الأشخاص وهو يحتفلون أمام المسجد على وقع الأغاني والموسيقى، واستخدام واجهة المسجد كخلفية لعرض الأضواء.

وقال نشطاء إن كلمات الأغنية تدعو لقتل المسلمين.

وذكر الصحفي محمد إرشاد أن مسؤولًا من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم في البلاد كان يتزعم المحتفلين في تحد للقيود التي فرضتها سلطات المدينة على تشغيل مكبرات الصوت خلال الاحتفال.

وطالب مستخدمون على موقع تويتر سلطات المدينة باتخاذ إجراءاتها مع الذين خالفوا القوانين.

وتشهد الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة في 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر