نادي الأسير: 73 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن 73 فلسطينيًّا فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأوضح النادي في بيان أن هؤلاء من بين 231 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وكانت آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله التي استشهدت في يونيو/تموز من العام الجاري، نتيجة لهذه السياسة.

وأشار نادي الأسير إلى أن إسرائيل تستمر في احتجاز جثامين 9 أسرى توفوا أو قتلوا خلال اعتقالهم.

وأضاف أن قضية الأسرى المرضى شهدت معطيات خطيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شكّلت جريمة الإهمال الطبي/القتل البطيء، إلى جانب سياسة التعذيب، أبرز السياسات التي أدّت إلى استشهاد أسرى.

ولفت النادي إلى أن نحو 600 أسير مريض في سجون إسرائيل يواجهون حاليًّا أوضاعًا صحية صعبة، بينهم نحو 200 يعانون أمراضًا مزمنة، و23 مصابون بأورام وسرطانات بدرجات مختلفة.

وأضاف أن أصعب الحالات المرضية حاليًّا هي حالة الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه خطر الوفاة في أي لحظة.

#نادي_الأسير: 73 أسيرًا اُستشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء). pic.twitter.com/ZkpA4d2Ewi — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) September 10, 2022

ووفق نادي الأسير فإن ناصر أبو حميد مصاب بسرطان في الرئة، ولم يفرج عنه رغم وجود تقرير طبي يوصي بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة. وأمضى أبو حميد (50 عامًا) نحو 30 عامًا في الاعتقال، وكان اعتقاله الأخير عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، بحسب النادي.

واتهم نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال بتعمّد المماطلة في نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات وإجراء الفحوص الطبية لهم، مشيرا إلى تسجيل 6 إصابات بالسرطان بين الأسرى خلال الفترة من أغسطس/آب 2021، ويونيو/حزيران الماضي.

وذكر النادي أن نحو 18 أسيرًا مريضًا وجريحًا يعتقلون حاليًّا في ظروف مأساوية داخل سجن الرّملة.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.