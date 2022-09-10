لحظة إطلاق الشرطة الفرنسية النار على شاب تونسي ومقتله (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل في فرنسا مقطعًا مصوّرًا للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة الرصاص على شخص بدعوى رفضه الامتثال إلى الأوامر بمدينة نيس جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت، مساء الأربعاء، حين طاردت شرطة سلامة الطرق سائق تونسي كان يقود بسرعة كبيرة قبل أن تحاصره بأحد الشوارع الكبرى في نيس.

وقال نائب المدعي العام في نيس إنه تم فتح تحقيق لبحث ملابسات القضية وتفاصيلها، مضيفًا أنها مسألة وقت لتحديد الظروف والمعطيات.

A Nice, un voyou qui refuse le contrôle de police est neutralisé par balle.

Il conduisait une voiture volée avec laquelle il a percuté et blessé deux policiers.

Soutien à mes collègues 💪🏻 pic.twitter.com/qg40Geg2KD — 007 (@Mike_Delta59) September 7, 2022

وقال عمدة نيس كريستان إيستروزي إنه يدعم بشكل كامل قوات الأمن في مدينته، لأنهم اضطروا إلى سحب سلاحهم من أجل تحييد شخص يشكّل تهديدًا لهم، وفق قوله.

وأعلن المحامي سيفن قزقاز عبر حسابه في تويتر تكليفه بتولي القضية وتمثيل العائلة في الإجراءات القضائية، حيث رفع شكوى ضد رجل الشرطة الذي أطلق النار.

وانتقد ناشطون وسياسيون الرواية التي تبنتها وسائل الإعلام، معتبرين أنها تحمل الكثير من (البروباغندا) التي تحاول تبرئة الشرطي المعتدي، حسب تعبيرهم.

وتساءل دافيد غيرو النائب عن حركة فرنسا الأبية “أي حياة كانت في خطر لحظة إطلاق الشرطي الرصاص على الشخص؟”.

Quelle vie était en danger au moment du tir ? pic.twitter.com/OrSlORWBtb — David Guiraud (@GuiraudInd) September 7, 2022

وقال توماس بورت زميله في الكتلة كلها إن الأخطر من حادثة القتل هو التبرير والرواية التي قدمتها نقابة الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

Aux côtés de la @PoliceNat06, rue Henri Matisse, qui a du ouvrir le feu sur un individu sans permis, à bord d’un véhicule volé. L’individu a refusé d’obtempérer à la sortie de la voie rapide et a foncé avec son véhicule sur les fonctionnaires de police.#Nice06 pic.twitter.com/TDOo95Yw1O — Anthony Borré (@anthony_borre) September 7, 2022

وفي تونس، استنكر مدونون عبر فيسبوك الصمت الرسمي وعدم تحرك وزارة الخارجية من أجل الدفاع عن مواطنيها، أو حتى مراسلة نظيرتها الفرنسية بشأنه، حسب قول المدونين.

وأرجع آخرون الحادثة إلى التعبئة ضد المهاجرين العرب خصوصًا القادمين من الدول المغاربية.