كندا تقيم مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز عرش بريطانيا

قال مكتب الحاكم العام لكندا، يوم الجمعة، إن مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام اليوم السبت، في مدينة أوتاوا.

وتقام المراسم في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام، الذي تعيّنه بريطانيا ليكون نائبا عن الملك هناك.

وأصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا بشكل تلقائي للمملكة المتحدة ورئيسا لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية منذ عام 1867، فإنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضوا في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قد قال إن الملكة إليزابيث كان لها وجود دائم في حياتنا وخدمتها للكنديين ستبقى إلى الأبد جزءا مهما في تاريخ بلادنا.

الدول التي ترأستها الملكة إليزابيث الثانية

وشهد عهد الملكة إليزابيث الثانية إلى حد كبير تراجع النفوذ العالمي لبريطانيا من إمبراطورية كانت تقود العالم إلى اقتصاد متوسط المستوى، وخلال عهدها تضاءل تأثير العرش البريطاني، لكن عند وفاتها كانت لا تزال رئيسة الدولة للمملكة المتحدة و14 دولة أو مملكة من رابطة الكومنولث.

دور رمزي

في مراسم تتويجها عام 1953، توجت إليزابيث الثانية ملكة لـ7 دول مستقلة هي: الملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وباكستان وسيلان التي أصبحت فيما بعد سريلانكا.

وتزايد العدد مع تسارع انتهاء الاستعمار وأصبحت المستعمرات والمحميات البريطانية دول كومنولث جديدة، وقررت بعض الدول إبقاء الملكة رئيسة لها وامتنعت دول أخرى من ذلك.

وفي الدول التي بقيت إليزابيث رئيسة لها كان دورها رمزيا إلى حد كبير، وكان هناك حاكم عام ينفذ مهامها نيابة عنها، وظلت ملكة لكل دولة مستقلة عن جدارة، وليس فقط لكونها ملكة بريطانيا.

ولدى وفاتها كانت رئيسة الدولة لكل من: أنتيغوا وبربودا، أستراليا، جزر البهاماس، بليز، كندا، غرينادا، جامايكا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جزر سليمان، توفالو، والمملكة المتحدة.

وتختلف هذه الدول عن رابطة الكومنولث الأوسع التي تضم 54 دولة والتي لها روابط تاريخية مع المملكة المتحدة، لكنها لم تختر كلها أن تكون الملكة على رأس الدولة.