حركة النهضة التونسية تحتج على منع السلطات عقد مؤتمر لشبابها

استنكرت حركة النهضة التونسية منع السلطات عقد المجلس الوطني لشباب الحركة النهضة، ووصفت تصرف السلطات بأنه “اعتداء متجدد وصارخ على حرية النشاط السياسي”.

وذكرت الحركة في بيان، حمل اسم راشد الغنوشي رئيس الحركة، اليوم السبت، أن سلطات مدينة الرجيش من ولاية المهدية استدعت صاحب القاعة التي كان من المقرر أن تستضيف المؤتمر إلى مركز الأمن وضغطت عليه من أجل منع إقامة المؤتمر، الذي كان من المقرر عقده يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول الجاري في المدينة.

وأشار البيان إلى أن مكتب شباب الحركة قام بإعلام السلطات المحلية “بهذا النشاط ولم يتلق أي اعتراض”، مضيفا “أنه فوجئ بقرار المنع” بعد وصول أعضاء المكتب لترتيب عملية استقبال الضيوف.

واستنكرت حركة النهضة “هذا الإقصاء والتضييق الممنهج لسلطة الانقلاب ضد الأصوات المعارضة وخاصة الشبابية منها، عوض الانكباب على قضايا وهموم الشباب الذي فقد الأمل في العيش الكريم وركب قوارب الموت وسط ارتفاع لنسب البطالة وغلاء للأسعار وعنف وصل حد استعمال الرصاص الحي”.

وأضاف البيان أن “فشل سلطة الانقلاب في إدارة دواليب الدولة وانغماسها في تجميع السلطات مقابل تهميش الأولويات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، جعلها تتخبط في سياساتها تجاه المعارضين وتنتهج العنف خاصة منذ الاستفتاء المغشوش”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة 94.6% ممن شاركوا في التصويت على الدستور الجديد مقابل رفض 5.4%، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 30.5%.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعد أن اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.