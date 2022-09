بسبب حرب فوكلاند.. مشاعر متضاربة في الأرجنتين بعد وفاة الملكة إليزابيث

اختلف الأرجنتينيون في تقييم إرث إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا البلد الذي يتشاركون معه تاريخًا معقدًا من بين فصوله حرب طاحنة.

وعلّقت الحكومة في العاصمة بوينس آيرس بسرعة على نبأ وفاة الملكة، وقالت للشعب البريطاني إنها ترافقهم في “لحظة الحزن هذه”.

وتناولت صحف الأرجنتين النبأ واعتبرت الملكة “رمزًا للقرن العشرين” وبأنها شخصية “عرفناها أكثر مما عرفنا عماتنا”.

في المقابل، قال “مركز قُدامى حرب فوكلاند” ومقره الأرجنتين في بيان إن الملكة إليزابيث الثانية كانت على رأس امبراطورية استعمارية.

وأضاف “نحن أمام رحيل وجه لنظام ملكي على مستوى عالمي، اعتلى العرش لسبعين عاما”، مشيرا إلى “معاناة الشعوب المقهورة التي خضعت للسيطرة الاستعمارية والاقتصادية طوال فترة حكمها، وهذا نظام عفا عليه الزمن”.

| 1926-2022 | Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The Argentine Republic expresses its condolences for her passing and joins the British people and her family in this moment of grief. pic.twitter.com/1sV20z05xW

— Argentina in UK (@ARGinUK) September 8, 2022