حجر صحي على أكثر من 20 مليون شخص في مدينة تشينغدو الصينية

فرضت السلطات الصينية إغلاقًا عامًا في مدينة تشينغدو في جنوب غرب البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون شخص.

وسجّلت شينغدو، وهي إحدى أكبر المدن في الصين، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، وأمس الأربعاء تم تسجيل 132 إصابة في المدينة، فيما تم تسجيل 307 إصابات جديدة على مستوى البلاد.

وأمرت السلطات بإجراء فحوص لكل سكان المدينة خلال 4 أيام من أجل احتواء تفشي الفيروس.

ولم تحدد بلدية تشينغدو مدة تطبيق الإغلاق، وستتمكن كل أسرة من إرسال شخص واحد يوميًا للتبضع ولشراء السلع الأساسية، شرط تقديم نتيجة سلبية من فحص أُجري قبل أقل من 24 ساعة.

وتتبع الصين اتباع استراتيجية صحية صارمة على الرغم من انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها مقارنة بدول أخرى.

وتُطبق هذه السياسة من خلال فرض إغلاقات عامة عدة عند رصد إصابات بالفيروس وإجراء فحوص شبه إلزامية كل 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وفرضت السلطات الصينية إغلاقًا عامًا وحظر تجوال في مدن عدة خلال الأيام الأخيرة، وشملت الإغلاقات مدنًا بأكملها أو أحياء عدة منها، كما تم إجراء فحوص لسكان بعض المدن.

وأُرجأت السلطات العودة الحضورية إلى المدارس والجامعات في 10 مدن ومناطق على الأقل، بحسب الصحافة الرسمية.