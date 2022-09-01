جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا بمضيق البوسفور وتركيا تعلق المرور فيه (فيديو)

علّقت السلطات التركية، الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وذكرت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان أن سفينة شحن تحمل اسم “لادي زهما” جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة “بيبك”.

وأضافت أنه تم توجيه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع السفينة التي يبلغ طولها 173 مترًا.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi pic.twitter.com/spxg0YNT60 — KEGM (@kiyiemniyet) September 1, 2022

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن السفينة جنحت بسلام بعد تعطل الدفة، مضيفًا أنه لم يصب أحد بسوء في الحادث.

وقالت وكالة رويترز إن السفينة قادمة من أوكرانيا، وتحمل 3 آلاف طن من الذرة، بموجب اتفاق تصدير الحبوب.

وأضافت أنه في وقت سابق من الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك -الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب- إنه تم السماح للسفينة بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3000 طن من الذرة.