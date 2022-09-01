بينها مفتاح الكعبة.. تركيا تسلم مصر قطعًا أثرية ضبطتها في مطار أتاتورك (صور)

أعادت السلطات التركية قطعًا أثرية تاريخية إلى مصر، الخميس، بعد أن ضبطتها إدارة الجمارك في مطار أتاتورك، وتبين أنه تم إخراجها من مصر بشكل غير قانوني.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم تسليم القطع الأثرية إلى القنصل المصري العام في إسطنبول طارق خليل بمتحف الفنون التركية والإسلامية.

وأضافت أن القطع وصلت تركيا في طرد من مصر.

Kaçırılan eserler Mısır'a iade edildi https://t.co/PoumV2sVwx — AKİT TV (@akittv) September 1, 2022

ومن بين القطع المضبوطة مفتاح للكعبة يعود للقرن التاسع عشر، ومفتاح وقفل معدني وحقيبة مفاتيح للكعبة، ويُعد المفتاح والحقيبة أحد الأعمال التي أرسلتها الدولة العثمانية إلى مصر.

وخلال مراسم التسليم، أعرب القنصل المصري عن شكره للسلطات التركية التي تعرفت إلى القطع الأثرية واحتجزتها، ومنعت المهربين من الاستفادة من البيع غير المشروع للآثار.

وكان السلاطين العثمانيون يقدمون كسوة وأقفالًا ومفاتيح مصنوعة خصيصًا للكعبة المشرفة، حيث كانوا يهدونها لمسؤولي الدولة عند عودتهم من الكعبة المشرفة، إذ يوجد أكثر من 50 مفتاحًا للكعبة في متحف قصر طوب كابي، وواحد في متحف الفنون التركية والإسلامية بإسطنبول.