سياسة

بينها مفتاح الكعبة.. تركيا تسلم مصر قطعًا أثرية ضبطتها في مطار أتاتورك (صور)

تركيا مصر قطع أثرية
قالت وسائل إعلام تركية إن القطع أرسلت من مصر (مواقع إلكترونية)
1/9/2022-|آخر تحديث: 1/9/202207:57 PM (مكة المكرمة)

أعادت السلطات التركية قطعًا أثرية تاريخية إلى مصر، الخميس، بعد أن ضبطتها إدارة الجمارك في مطار أتاتورك، وتبين أنه تم إخراجها من مصر بشكل غير قانوني.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم تسليم القطع الأثرية إلى القنصل المصري العام في إسطنبول طارق خليل بمتحف الفنون التركية والإسلامية.

وأضافت أن القطع وصلت تركيا في طرد من مصر.

ومن بين القطع المضبوطة مفتاح للكعبة يعود للقرن التاسع عشر، ومفتاح وقفل معدني وحقيبة مفاتيح للكعبة، ويُعد المفتاح والحقيبة أحد الأعمال التي أرسلتها الدولة العثمانية إلى مصر.

تركيا مصر قطع أثرية
(مواقع إنترنت)
(مواقع إنترنت)

وخلال مراسم التسليم، أعرب القنصل المصري عن شكره للسلطات التركية التي تعرفت إلى القطع الأثرية واحتجزتها، ومنعت المهربين من الاستفادة من البيع غير المشروع للآثار.

وكان السلاطين العثمانيون يقدمون كسوة وأقفالًا ومفاتيح مصنوعة خصيصًا للكعبة المشرفة، حيث كانوا يهدونها لمسؤولي الدولة عند عودتهم من الكعبة المشرفة، إذ يوجد أكثر من 50 مفتاحًا للكعبة في متحف قصر طوب كابي، وواحد في متحف الفنون التركية والإسلامية بإسطنبول.

(مواقع إنترنت)
المصدر : الأناضول + مواقع وصحف تركية