المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعدم مرضى القطاع بهذه الطريقة (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعدم مرضى القطاع بشكل مباشر نتيجة ممارساته العنصرية، عبر منعهم من تلقي العلاج ووصولهم إلى المستشفيات بسبب الحصار.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الحصار الإسرائيلي يمثل تهديدا مباشرًا لأكثر من مليوني مواطن يعيشون ظروفًا استثنائية قاسية، ولا سيما أنه يهدد مقومات الحياة اليومية من خدمات صحية وإنسانية.

ونظمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، مسيرة لسيارات الإسعاف للمطالبة بإنقاذ مرضى غزة الذين يعانون من القيود المفروضة عليهم.

وأوضح القدرة أن الاحتلال يمنع دخول أزيد من 20 جهازا طبيا إلى القطاع، في حين تعطل أزيد من 80 جهازًا داخل المستشفيات يرفض الاحتلال السماح بإدخال قطع غيار لإصلاحها.

وقال القدرة، إن حياة مرضى غزة تكون مهددة عندما يمنعهم الاحتلال من التنقل إلى المستشفيات عبر معبر بيت حانون ويحرمهم من حقهم في العلاج.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي “ممارسة عنصرية يومية يقوم بها الاحتلال، إذ يفرض على المرضى قيودًا على السفر لتلقي العلاج”.

الصحة: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة كونه القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 31, 2022

ويواجه مرضى السرطان والقلب بشكل خاص في غزة مصيرًا قاسيا بسبب تأخر خروجهم للعلاج مع النقص الشديد في الأدوية، مما يعرضهم لفقر شديد في الدم يؤدي بهم إلى الوفاة.

ورفعت المسيرة التي انطلقت من شمالي القطاع وتوقفت أمام معبر بيت حانون المخصص لتنقل الأفراد، شعار “أنقذوا غزة”.

وقالت وزارة الصحة إن “الحصار الإسرائيلي المستمر والاعتداءات المتكررة وتزايد الممارسات العنصرية الممنهجة بحق المرضى في غزة بات يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم”.

وأفاد المتحدث في مؤتمر صحفي، بأن الحصار أدى إلى نقص بنسبة 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، وحرم 50% من مرضى القطاع من حقوقهم العلاجية.

وقالت الوزارة إن 371 مريضًا غادروا قطاع غزة للعلاج من دون مرافقين، موضحة أن هذا العدد هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي وأن منهم من فقد حياته وحيدًا في ظروف غير إنسانية، نتيجة إجراءات الاحتلال.