أطلقت الزغاريد وحملت سلاحه.. هكذا نعت أم الشهيد إبراهيم النابلسي ابنها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأم الشهيد إبراهيم النابلسي الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مع اثنين آخرين في نابلس في وقت سابق الثلاثاء.

وتظهر أم إبراهيم في المقاطع وهي تدعو لابنها الشهيد مؤكدة أنه انتصر، وأطلقت زغاريد فرحًا باستشهاد ولدها.

وقالت داعية “اللهم استودعتك فلذة كبدي، استودعتك من كان عندي وأصبح عندك يا الله، اجعل الجنة مدخله، وأكرمه وارض عنه وأرضه”.

كما ظهرت أم الشهيد وهي تحمل سلاحه خلال تشييع جثمانه ووداعه إلى مثواه الأخير.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، اليوم الثلاثاء، بينهم القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي الذي تطارده قوات الاحتلال منذ مدة.

وأضافت أن الشهداء هم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه.

وقالت إن 40 فلسطينيًّا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس، بينهم 4 في حالة خطرة.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال إبراهيم النابلسي في 24 يوليو/تموز الماضي في عملية داخل نابلس، لكنه فشل في ذلك، واسفرت العملية عن استشهاد اثنين من الفلسطينيين.