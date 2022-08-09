متحدث باسم الخارجية الأمريكية: إيران تمثل مصدر تهديد للفلسطينيين والإسرائيليين معًا (فيديو)

قال سامويل وربيرغ -المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية- إن واشنطن راقبت تفاصيل الحرب التي شهدتها غزة على مدى 72 ساعة، وإنها كانت على تواصل دائم مع الفلسطنيين والإسرائيليين إلى جانب شركائها في مصر وقطر والأردن والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف وربيرغ خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يستحقان تدابير متساوية من قِبل الإدارة الأمريكية لكن بعيدًا عن العنف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما عبّرعن تأييده لإجراء تحقيق بشأن تقارير عن سقوط مدنيين.

وشجب وربيرغ إطلاق 1000 صاروخ على المستوطنين الإسرائيليين قائلًا “الجهاد حركة سياسية إرهابية قامت بهذه الأعمال دون تنسيق مع الأطراف الفلسطينية الأخرى، مما عرّض حياة الإسرائيليين للخطر”.

وأشار إلى أن الرئيس بايدن أكد خلال اللحظات الأولى لاندلاع الحرب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مضيفًا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد تدعم توجه الإدارة الأمريكية.

وأضاف وربيرغ “إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة”، في إشارة إلى دورها في دعم فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتابع “إيران تمثل مصدر تهديد للفلسطينيين والإسرائيليين معًا”، والموقف الأمريكي من الصراع يقوم على تحقيق السلم والسلام بين فلسطين وإسرائيل من خلال العمل المشترك على تفعيل حل الدولتين.

وقال وربيرغ إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع الأطراف كافة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة التي يحتاجها قطاع غزة.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، منهية بذلك 3 أيام من المواجهة العسكرية.

وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.