قيادي بالجهاد: مصر ملزَمة بالإجابة حال عدم الإفراج عن الأسيرين العواودة والسعدي (فيديو)

قال محمد الهندي -رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي- إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نكثت بوعدها بخصوص تنفيذ مقتضيات الهدنة، وكذلك إطلاق سراح الأسيرين خليل العواودة والشيخ بسام السعدي، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف الهندي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن مصر مطالَبة بالإجابة والتوضيح عن عدم امتثال “العدو الإسرائيلي” للإفراج عن أسيري الحركة.

وتابع “حركة الجهاد الإسلامي وجناحها المسلح بصدد التواصل مع الحكومة المصرية وتقييم الوضع قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة”.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة قد قال الأحد، إن اتفاق الهدنة يشمل ضمانات مصرية بالإفراج عن الأسيرين خليل العواودة والشيخ بسام السعدي القياديَّين في الحركة.

وأضاف النخالة “تلقينا تعهدًا مصريًّا بتنفيذ هذه النقاط بصورة شمولية، وإذا لم يلتزم العدو بما اتُّفق بشأنه فإننا سنعد الاتفاق لاغيًا، وسنستأنف المعركة من جديد”.

وقال الهندي “معركة غزة الأخيرة لا تعدو أن تكون جولة واحدة في صراع مفتوح، والعدو فشل في تحويل الضفة إلى مستوطنات، كما فشل أيضًا في القضاء على كتائب سرايا القدس”.

وأوضح أن الدسائس الإسرائيلية فشلت فشلًا ذريعًا في الإيقاع بين حركة الجهاد وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرًا إلى أن “معركة غزة الأخيرة أكدت لجميع الفلسطينيين وحدة ساحات المقاومة”.

قصة العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة.. من البداية إلى النهاية المقطع كاملا https://t.co/1jtmIvMfGg pic.twitter.com/Bc0me2KGBI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

وبشأن الوجه الجديد لسلاح الردع الذي اعتمدته سرايا القدس، قال الهندي إن الكتائب نجحت في إطلاق أكثر من 1000 صاروخ إلى غلاف غزة، كما وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى تل أبيب وعسقلان.

وشدد الهندي على أن هذه الصواريخ محلية الصنع، وأن “إيران مشكورة ساعدتنا في تطوير التصنيع العسكري لجميع فصائل المقاومة”.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، منهية بذلك 3 أيام من المواجهة العسكرية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ مع حلول الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت غرينتش مساء الأحد.

وخلّف العدوان الذي استمر 3 أيام، خسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل والأراضي الزراعية في القطاع.

وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.