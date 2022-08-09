غزة.. الاحتلال يعيد فتح معبر “بيت حانون” أمام العمال الفلسطينيين

أعاد الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، فتح معبر بيت حانون (إيرز ) للسماح بدخول العمال الفلسطينيين للأراضي المحتلة، بعد أسبوع من إغلاقه.

وفتحت سلطات الاحتلال، أمس الاثنين، المعبر أمام الحالات الإنسانية والمرضى العالقين من الجانبين، لكنها فتحته اليوم بشكل اعتيادي لجميع الفئات ذهاباً وإياباً، من وإلى قطاع غزة، بما فيها العمال.

ومنذ الثلاثاء الماضي، فرض الاحتلال الإسرائيلي إجراءات إغلاق على معابر قطاع غزة، وأعلن حالة التأهب الأمني، أعقبها عدوان عسكري بدأ عصر الجمعة، واستمر 3 أيام، شنّ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وردت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، على العدوان الإسرائيلي برشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه غلاف غزة والأراضي المحتلة.

وانتهى العدوان بوقف متبادل لإطلاق النار منذ منتصف ليل الأحد، بوساطة مصرية.

وخلّف العدوان خسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل والأراضي الزراعية في القطاع، وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة