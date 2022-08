متحدثة باسم الصين تتعرض للسخرية بسبب تغريدة عن تايوان

تعرضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية لسيل من السخرية على مواقع التواصل، الاثنين، بسبب تغريدة تبرر فيها انتماء تايوان إلى الصين بعدد المطاعم الصينية فيها.

وكتبت هوا شونيينغ على موقع تويتر المحجوب في الصين “تُظهر خرائط بايدو (أحد تطبيقات الخرائط الرئيسية في الصين) أن تايبيه تضم 38 مطعمًا (تقدم مأكولات من المقاطعة الصينية) شاندونغ و67 مطعمًا تقدم نودلز (من مقاطعة) شانشي”.

وقالت المتحدثة “خلايا التذوق لا تكذب، لطالما كانت تايوان جزءًا من الصين، الطفل المفقود منذ فترة طويلة سيعود في النهاية إلى المنزل”.

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022