متحدثة باسم الصين تتعرض للسخرية بسبب تغريدة عن تايوان

تعرضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية لسيل من السخرية على مواقع التواصل، الاثنين، بسبب تغريدة تبرر فيها انتماء تايوان إلى الصين بعدد المطاعم الصينية فيها.

وكتبت هوا شونيينغ على موقع تويتر المحجوب في الصين “تُظهر خرائط بايدو (أحد تطبيقات الخرائط الرئيسية في الصين) أن تايبيه تضم 38 مطعمًا (تقدم مأكولات من المقاطعة الصينية) شاندونغ و67 مطعمًا تقدم نودلز (من مقاطعة) شانشي”.

وقالت المتحدثة “خلايا التذوق لا تكذب، لطالما كانت تايوان جزءًا من الصين، الطفل المفقود منذ فترة طويلة سيعود في النهاية إلى المنزل”.

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

وتعتبر الصين أن تايوان -الجزيرة التي تضم نحو 23 مليون نسمة- هي إحدى مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من توحيدها بنجاح مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).

وأثار موقف هوا لتأكيد سيادة الصين على تايوان سخرية العديد من ناشطي مواقع التواصل الأجانب.

وقال أحدهم ساخرًا على تويتر، ردًا على تغريدتها “يوجد أكثر من 100 مطعم (نودلز) رامن في تايبيه، إذَن فإن تايوان بالتأكيد جزء من اليابان”.

وكتب آخر “تُظهر خرائط غوغل أن هناك 17 من مطاعم ماكدونالدز و18 من كنتاكي فرايد تشيكن، و19 برغر كينغ و19 ستاربكس في بيجين. خلايا التذوق لا تكذب. لطالما كانت الصين جزءًا من أمريكا”، مكررًا بذلك عبارات هوا.

واستخدم العديد من الدبلوماسيين الصينيين شبكة تويتر في السنوات الأخيرة للدفاع بشدة -وأحيانًا بطريقة مثيرة للجدل- عن موقف حكومتهم.