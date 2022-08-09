“برصاصة اخترقت القلب”.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل (فيديو)

أستشهد فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، وهو ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، اليوم الثلاثاء، إلى 4 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة للغاية، بعدما أُصيب بالرصاص الحي من جيش الاحتلال في الصدر (اخترقت القلب)، في مدينة الخليل (جنوبي الضفة)”.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، احتجاجًا على استشهاد 3 فلسطينيين في مدينة نابلس بينهم الناشط إبراهيم النابلسي.

استشهاد الفلسطيني #مؤمن_ياسين_جابر (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في #الخليل pic.twitter.com/7hJvyRM4sU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 9, 2022

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في حي باب الزاوية وسط الخليل، عقب مسيرة نظّمها عشرات الفلسطينيين، تنديدًا باستشهاد الفلسطينيين الثلاثة.

ووفق الشهود، فقد استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

بدورهم، رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، صباح الثلاثاء، بينهم القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي الذي تطارده قوات الاحتلال منذ مدة.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت الفلسطيني إبراهيم النابلسي عقب اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، صباح الثلاثاء، واستهداف منزله بقذيفة.

وكتب حساب جيش الاحتلال على تويتر أن قواته أطلقت النيران على منزل كان النابلسي موجودًا فيه مع أشخاص آخرين، وأنها استخدمت “وسائل خاصة” من بينها “صواريخ محمولة على الكتف”.