وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: فلسطين تستحق الاهتمام مثل أوكرانيا والقانون الدولي لا يطبَّق بالتساوي

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندو إنه لا يوجد أحد في بلادها يؤيد حرب روسيا على أوكرانيا، لكن قواعد القانون الدولي لا تطبَّق بالتساوي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، في جوهانسبرج “يجب أن نهتم بالقدر نفسه بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا”.

وتابعت “الشعب الفلسطيني يستحق أرضه وحريته، كما أنهم يعيشون ظروفًا صعبة، وعلى المجتمع الدولي العمل على حل الدولتين”.

ومساء أمس، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، منهية بذلك 3 أيام من المواجهة العسكرية.

وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

وبشأن مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قالت ناليدي “لم يكن هناك تحقيق مستقل في مقتل الصحفية شيرين ونطمح إلى إجراء ذلك لمعرفة الحقيقة”.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، قُتلت الزميلة شيرين برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وخلصت نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية إلى أنها قُتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، التقت أسرة الزميلة الراحلة شيرين وزير الخارجية الأمريكي، للمطالبة بتحقيق العدالة في استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شقيقها طوني أبو عاقلة “جددنا مطلبنا لبلينكن بالتحقيق في مقتل شيرين ورفض أي محاولة لطي الملف، كما طالبنا واشنطن بإعادة النظر في تقرير المنسق الأمني”.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة مثل قناة (سي إن إن) ووكالة أسوشيتد برس، وصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت الجزيرة تحقيقًا توصل إلى النتيجة ذاتها.